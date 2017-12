Testarea Poligraph a lui Giolacai, contestată de expertul Liviu Chesnoiu

DISPUTĂ Tribunalul Constanţa a judecat, ieri, recursul Parchetului împotriva deciziei Judecătoriei Constanţa de a-i lăsa în libertate, fără niciun fel de interdicţii, pe Arsen Giolacai şi Alexandru Gâlcă, ambii acuzaţi de viol şi lipsire de libertate. Cei doi au fost testaţi cu aparatul Poligraph atât la Serviciul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), cât şi la laboratorul privat al cms. şef Liviu Chesnoiu, fostul expert poligraf al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Rezultatele celor două testări sunt contradictorii şi au constituit motiv de dispută în sala de judecată între procurorul de caz şi avocaţii lui Giolacai şi Gâlcă. „Vineri, 16 septembrie, la ora 13.30, suspecţii au fost supuşi testării Poligraph la Bucureşti. Rezultatul a arătat că Giolacai şi Gâlcă au prezentat un comportament disimulat şi au încercat să eludeze aflarea adevărului prin inducerea în eroare a specialistului care a efectuat testarea”, a afirmat procurorul, care a depus la dosar raportul de constatare emis de Serviciul Criminalistic al IGPR. Avocaţii Sorin Calaigii, Lura Diaconu şi Adrian Petrescu au contestat autenticitatea actului adus de procuror întrucât nu era nici semnat şi nici ştampilat de specialistul care a făcut testarea. La rândul lui, Calaigii a depus testările efectuate clienţilor săi de Liviu Chesnoiu la cabinetul particular al acestuia. „Concluzia celui mai mare specialist în testări Poligraph din ţară este că Giolacai şi Gâlcă spun adevărul. Anterior, ei au fost evaluaţi psihologic pentru a se stabili dacă sunt apţi să fie testaţi”, a precizat avocatul. Iniţiativa apărătorilor de a-şi duce clienţii la o altă testare, fără acordul procurorului de caz, l-a determinat pe reprezentantul Parchetului să se opună depunerii documentelor întocmite de Chesnoiu. „Codul de Procedură penală spune că procurorul efectuează urmărirea penală şi orice probă trebuie obţinută numai cu acordul lui. Este pentru prima oară când avocaţii obţin astfel de documente prin mijloace oculte, motiv pentru care consider că sunt probe ilegale şi nu pot fi valide”, a zis procurorul. Instanţa a admis toate actele depuse de ambele părţi şi, în final, a menţinut decizia de a-i lăsa în libertate pe Giolacai şi Gâlcă.

TESTARE DUPĂ METODA AMERICANĂ Cms. şef Liviu Chesnoiu ne-a declarat că Giolacai şi Gâlcă au trecut testul Poligraph efectuat de el deoarece au beneficiat de condiţii optime de testare. „Spre deosebire de aparatul Poligraph din dotarea Poliţiei Române, eu am achiziţionat aparatură de ultimă generaţie, fabricată în 2011, şi testarea o fac după metodele americane. Acurateţea aparatului meu este de 99,8%, rezultatul este sigur 100%. Eu am rugat psihologul să îmi spună dacă cei doi aveau starea psihică necesară testării cu aparatul Poligraph vineri, la o zi după judecarea propunerii de arestare. Răspunsul a fost nu, deoarece erau stresaţi, stăteau în tensiune. Specialistul de la Bucureşti nu a fost neutru, ci subiectiv şi a încercat să îi intimideze. I-a testat când erau nedormiţi, nemâncaţi, obosiţi... Iar lui Giolacai i-a pus senzorii pe mâna semiparalizată, care îl doare, ceea ce a influenţat rezultatul testului. Eu le-am pus un set de zece întrebări de patru ori şi le-am dat patru teste, în vreme ce la Bucureşti întrebările au fost repetate de două ori. Părerea mea este că testarea a fost insuficientă pentru obţinerea unui rezultat sigur”, a spus Chesnoiu. Întrebat dacă un aparat Poligraph poate da erori, expertul a afirmat că „dacă te grăbeşti în meseria asta, poţi greşi foarte uşor, mai ales când aparatura nu este performantă”. Liviu Chesnoiu a adăugat că, după părerea lui, acesta nu este un caz de viol. „Giolacai are patru clase şi i-am pus întrebări clare, scurte, cu cuvinte simple, ca să înţeleagă tot. L-am rugat să nu mai ia medicamentele de calmare cu două zile înainte de testare pentru a nu apărea efecte secundare, care să influenţeze rezultatul”, a mai spus Chesnoiu.