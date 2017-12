Testări gratuite

În perioada 1- 6 august va începe o campanie, în premieră în România, de testare gratuită în vederea depistării pacienţilor infectaţi cu virusul hepatitei C, campanie ce se va derula în toată ţara. „În momentul de faţă, hepatita C este o problemă majoră de sănătate publică, ce a atins proporţii epidemice, la nivel mondial. În România se înregistrează o rată de prevalenţă medie de 3,23%. O caracteristică majoră a hepatitei acute C este tendinţa de a se transforma în boală hepatică cronică, aproximativ 80% dintre bolnavii de hepatită acută C dezvoltând infecţia cronică, în continuare boala putând evolua spre ciroză hepatică, insuficienţă hepatică şi cancer hepatic\'\', a declarat directorul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” şi secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, prof. dr. Adrian Streinu Cercel. „Virusul hepatitei C se transmite în primul rând prin expunerea la sânge infectat, care poate avea loc în cazul consumatorilor de droguri intravenoase, al transfuziilor de sânge sau produse din sânge, al tatuajelor cu ace cu tuş contaminate, al echipamentului de hemodializă infectat, rănilor cu obiecte ascuţite, comportamentului sexual cu risc crescut sau pe alte căi”, a explicat prof. dr. Streinu Cercel.