TESTAȚI-VĂ GRATUIT pentru cancerul de col uterin!

Noi semnale de alarmă sunt trase de medici în aceste zile, la Constanța. O boală cumplită, dacă nu este depistată la timp, face ravagii în rândul femeilor. Este vorba despre cancerul de col uterin. Grav este că, dacă înainte era depistat la femei mai în vârstă, acum ea este întâlnită la femei chiar și de 30-40 de ani, atenționează medicul șef al Clinicii Obstetrică Ginecologie (OG) I a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, prof. univ. dr. Vlad Tica.

TESTAȚI-VĂ GRATUIT! Dr. Sorin Vameșu, medic primar anatomopatolog, coordonator al Programului Național de prevenție al cancerului de col uterin, la SCJU, a anunțat că Ministerul Sănătății continuă și în 2018 Programul, ceea ce presupune efectuarea de teste Babeș-Papanicolau (test care poate depista leziuni precanceroase), în mod gratuit. ”Noi avem rețele de medici de familie, medici ginecologi, anatomopatologi, care au ca scop final depistarea acestei maladii. Orice persoană care și-a început viața sexuală, și are între 25 și 65 de ani, se poate adresa medicului de familie, cu întrebarea dacă poate fi implicată în acest program”, a declarat dr. Vameșu. Dacă medicul de familie nu este prins în acest program, un ordin al MS permite ca pacientele, chiar dacă nu sunt asigurate, să se poată adresa în Policlinica nr. 2 și 1, pentru a efectua testul Babeș-Papanicolau, gratuit. Medicii au niște formulare tipizate puse la dispoziție de MS. ”Medicii de familie nu au toți acreditare pentru a deține aceste formulare; din totalul lor (aproximativ 400), 151 de medici sunt acreditați. Dar asta nu înseamnă că restul medicilor de familie nu pot să trimită cu bilet normal de trimitere către Ambulatoriul de specialitate (policlinică) respectiva pacientă, tot gratuit”, a explicat, la rândul său, dr. Aneta Tomescu, medic ginecolog în cadrul SCJU, șeful Clinicii OG II. Dr. Loti Popescu, master european promovarea sănătății și educație pentru sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, a explicat importanța educației pentru sănătate, dar și a informării. La nivelul DSPJ, prin Biroul de Programe a Sănătății și Educației pentru Sănătate, au fost realizate materiale informative despre cum să prevenim cancerul de col uterin. Ea a subliniat că participarea la screening este importantă pentru că depistează celulele anormale în stadii incipiente, când pot fi îndepărtate ușor, prevenind astfel apariția cancerului de col uterin.

O PACIENTĂ CARE FĂCUT TESTUL PRIN ACEST PROGRAM, ÎL POATE REFACE DOAR DUPĂ 5 ANI.

DACĂ APARE CANCERUL DE COL UTERIN! ”Ce facem cu un cancer diagnosticat? Putem spune că operăm la SCJU tot ceea ce se poate face la nivel mondial. Am avut 32 de histerectomii radicale la persoane descoperite cu cancer de col uterin. Putem oferi inclusiv operația laparoscopică de cancer de col uterin, din categoria celor mai grele operații. Legat de tratament, sperăm să fie pusă în funcțiune Radioterapia, cât mai repede”, a declarat prof. dr. Tica. În urma colposcopiilor (Examen medical optic direct al vaginului și al colului uterin cu ajutorul colposcopului), am identificat 29 de cazuri de cancer de col uterin. Am făcut 53 de biopsii ale colului uterin, dar numărul de paciente internate a fost de 140. Unde este diferența? ”Unele paciente au plecat să se opereze în altă parte, este adevărat, însă altele, majoritatea din păcate, au ajuns în stadii inoperabile (stadiul 3 și 4), deci au aflat prea târziu de boală”, a adăugat prof. dr. Tica. Vom reveni pe parcursul campaniei cu noi informații utile.