Teste antidrog pentru şoferii constănţeni

Conform legislaţiei rutiere în vigoare, agenţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa vor efectua, la verificarea şoferilor din trafic, pe lîngă testarea alcoolemiei cu aparatura Drager şi teste specifice pentru detectarea drogurilor. Deocamdată, proiectul demarat în urmă cu aprox. jumătate de an este aplicat numai în Bucureşti. Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, cms. şef Constantin Dancu, spune că în maximum 30 de zile sistemul testării cu detectoarele de droguri va fi extins şi în judeţul nostru, însă cu precădere în municipiul Constanţa. “Teste pentru depistarea şoferilor care conduc sub influenţa drogurilor vor fi efectuate numai în cazul în care acesta creează suspiciuni prin comportamentul său, după ce este testat cu aparatul Drager“, a declarat cms. şef Constantin Dancu. Testerul antidrog este un dispozitiv extrem de simplu, format dintr-o spatulă prevăzută cu un burete şi un recipient de 5 ml capsulat, plin cu reactiv. Cu ajutorul spatulei, şoferului suspect îi sînt prelevate probe de salivă, ulterior buretele fiind introdus în recipientul cu reactiv. Poliţiştii spun că rezultatul testului este vizibil imediat, pentru toate categoriile de droguri, inclusiv pentru derivaţi ai acestora. În situaţia în care rezultatul este pozitiv, poliţistul va dispune recoltarea probelor de urină, pentru că majoritatea drogurilor se elimină din organism după aprox. şase luni. Pînă în prezent, poliţiştii SPR Constanta au efectuat 10 teste antidrog, în perioada sezonului estival. Cms. şef Constantin Dancu spune că într-o singură situaţie a fost depistat, în staţiunea Mamaia, un tînăr care conducea sub influenţa substanţelor stupefiante. Şeful SPR Constanţa a adăugat că, în următoarele zile, poliţia rutieră va fi dotată cu testere antidrog, din luna noiembrie acestea urmînd a fi utilizate de către de poliţişti în trafic.