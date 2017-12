Teste decisive pentru jucătorii de la RCJ Farul

Candidată la titlul naţional, RCJ Farul începe astăzi, sub comanda antrenorilor Bruce Hodder şi Virgil Năstase, pregătirea pentru a doua parte a sezonului Diviziei Naţionale de rugby. Cei doi tehnicieni nu vor avea la dispoziţie întreg lotul, Carpo, Petreanu, Makapelu, Aoina şi Winsdale fiind convocaţi la selecţionata Stejarii Bucureşti, în timp ce Mitu, Munteanu, Puişoru, Zainea, Zapan şi Strutinsky se află într-un stagiu de pregătire de trei săptămîni cu echipa naţională de tineret. În schimb, la sfîrşitul săptămînii trecute au sosit la Constanţa georgienii Samkharadze, Koshitahvili, Natriashvili, Uchava şi Tavarkiladze, iar ieri a venit şi namibianul Jantjies. Timp de trei zile, constănţenii vor susţine o serie de teste fizice, astăzi fiind programate alergări pe pista Stadionului de fotbal “Farul”. Lotul constănţean va fi împărţit în două grupe, prima lucrînd de la ora 10.00, a doua de la 11.30, iar mîine toţi jucătorii vor intra în sala de forţă. “În urma acestor teste se va decide cine rămîne în lot. Cei care lipsesc nu le vor mai susţine la venirea acasă, pentru că sînt deja în pregătire într-un cadru organizat”, a explicat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. În privinţa programului de pregătire pînă la debutul oficial în acest an, oficialul constănţean a dezvăluit că va fi prezentat astăzi membrilor Consiliului Director al clubului. “Împreună cu antrenorii, vom prezenta programul, urmînd ca membrii din Consiliul Director să decidă dacă-l vor aproba. Avem o ofertă pentru a pleca în Turcia în partea a doua a lunii februarie, unde am putea disputa două jocuri amicale cu Yenisei Krasnoyarsk şi probabil împotriva campioanei Rusiei, VVA-Podmoskovye Monino. Dacă acest stagiu va fi acceptat, antrenorii trebuie să definitiveze lotul care va pleca în Turcia”, a adăugat Arghir.