Teste gratuite de spirometrie

Reprezentanţii Societăţii Române de Pneumologie (SRP) au în plan, în acest an, de Ziua Mondială a Astmului, sărbătorită la 3 mai, efectuarea unui număr cât mai mare de testări specifice care să depisteze boala. Campania de spirometrie (testarea specifică bolii) iniţiată cu această ocazie se va desfăşura două săptămâni, până pe 13 mai, în cabinete medicale de specialitate din toată ţara, inclusiv la Constanţa. Se speră ca sloganul ales cu ocazia acestei campanii, “Tu poţi avea astm. Astmul nu te are pe tine. Astmul poate fi controlat!”, să sensibilizeze cât mai multe persoane. “Această boală trebuie diagnosticată, dar poate fi la fel de bine controlată! La campaniile de anul trecut au participat mii de persoane. Am avut câte ceva de învăţat din toate aceste campanii”, a declarat preşedintele SRP, prof. univ. dr. Florin Mihălţan. În acest an s-a lansat şi site-ul http://www.invingeastmul.ro, primul site de educaţie medical dedicat pacienţilor cu astm bronşic din România. “Este site-ul care facilitează dialogul cu pacientul pe foarte multe direcţii. Ne adresăm persoanelor care nu au fost diagnosticate, dar şi celor care au fost deja diagnosticate. Acest concept permite pacientului să afle mai multe despre astm. Testul de evaluare din cadrul site-ului cuprinde mai multe întrebări pentru ca pacientul să afle unde se poziţionează”, a declarat prof. univ. dr. Mihălţan. Oficialul susţine că site-ul este ceva diferit de tot ce s-a realizat până în prezent, pentru că pacientul are şi posibilitatea de a se autoevalua. “Îi oferim pacientului interesat să meargă pentru o consultaţie la un medic pneumolog, posibilitatea să-l localizeze cât mai rapid posibil”, spune preşedintele SRP.

CABINETE DIN CONSTANŢA. La Constanţa, pacienţii se pot testa la următoarele cabinete: cabinet medical individual dr. Georgeta Dinca Anghel, situat pe str. Ştefan Cel Mare, nr. 23, dar şi la cabinetele dr. Mihaela Damian, dr. Livia Floca, dr. Georgeta Popescu, dr. Laura Rădulescu, dr. Alina Steluţa Ştefan, dr. Gheorghiţa Voicu – toţi doctorii putând fi găsiţi la Dispensarul TBC Constanţa, situat pe strada Ştefan Cel Mare, nr. 23.