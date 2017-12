Teste gratuite pentru Hepatita C

De ieri, constănţenii pot apela la laboratorul „Synevo” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa pentru a afla, gratuit, dacă au sau nu virusul hepatitei C. Precizăm că, la nivelul judeţului nostru, 250 de pacienţi sunt înscrişi pe listele de aşteptare pentru a putea intra în posesia tratamentului gratuit după ce au fost diagnosticaţi cu Hepatită C, iar alţi 195 se află sub tratament. „Spre deosebire de Hepatita B, pentru tipul C nu există vaccin care să ne protejeze de îmbolnăvire”, a declarat şeful Clinicii Medicală I, din cadrul SCJU, totodată şi coordonatorul programului pentru Hepatitele B şi C pe judeţul Constanţa, prof. dr. Florea Voinea. Încă din anul 1995, la Clinica Medicală I s-au tratat peste 3.000 de bolnavi. „Hepatita C a fost descoperită în anul 1992, când au început să se facă şi primele teste pentru depistarea virusului. Media de vârstă este cuprinsă între 40 şi 50 de ani. Statul român nu mai asigură tratamentul bolnavilor de peste 65 de ani pentru că se spune că nu pot suporta efectele terapiei, deşi este o greşeală deoarece ei continuă să fie contagioşi”, a explicat prof. dr. Voinea. Profesorul a mai spus că medicii constănţeni testează un nou medicament destinat bolnavilor cu Hepatită C care s-ar putea să facă minuni. În România, tratamentul anual al unui bolnav cu Hepatita C costă aprox. 15.000 euro, spre deosebire de Rusia, unde costul este dublu. „Dacă boala este descoperită în stadiu incipient, este mai ieftin, iar perioada de tratament mai mică. Costurile şi riscurile sunt mult mai mari atunci când afecţiunea este în stadiu avansat. Cu banii cheltuiţi pentru tratamentul a şapte bolnavi cu ciroză hepatică despre care nu se ştie dacă îi vom salva, se poate asigura tratamentul a 100 de bolnavi descoperiţi în stadiu incipient”, susţine coordonatorul programului pentru hepatitele B şi C din Constanţa.