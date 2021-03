Teste pe care orice cuplu ar trebui să le treacă înainte de căsătorie

Există cinci lucruri despre cuplu si casatorie pe care partenerii ar trebui sa le cunoasca, inainte de a face acest pas important.

1.Cuplu si casatorie – capitolul cearta

Motivul pentru care va certati acum va ramane acelasi si dupa ce va veti casatori.Cele mai multe cupluri cred ca lucrurile pentru care seceartainainte de casatorie vor disparea in momentul in care se casatoresc.

Din pacate, nu este adevarat.

De fapt, conflictele care apar, de obicei, inainte de casatorie se vor intensifica atunci cand se leaga nodul. Lucrurile pentru care va certati inca de la inceputul relatiei voastre sunt de obicei legate de modurile in care fiecare percepe timpul si prioritatile. Casatorindu-va, acest lucru nu va va schimba brusc gandirea fundamentala.

Cuplurile trebuie sa fie pregatite pentru realitatea ca vor exista mereu conflicte in mariajul lor(cititi aici despre secretul unuimariaj fericit)cu privire la aceleasi tipuri de lucruri ca si pe parcursul intregii relatii.

Vestea buna este ca nu conteaza daca aveti sau nu conflicte, ci conteaza cu adevarat modul in care stiti sa le gestionati de-a lungul casatoriei.

2.Dragostea este un drog, iar efectele sale se vor estompa

Cuplurile care sunt la inceputul relatiei, atunci cand dragostea este la cote maxime, se afla sub influenta unui val de hormoni. Acestia ii fac „orbi” astfel incat nu pot vedea defectele si imperfectiunile celuilalt.

Chiar si atunci cand se cearta, ei tind sa fie extrem de iertatori si intelegatori unul cu celalalt. Acesta este un lucru bun, deoarece creste probabilitatea ca relatia lor sa continue si sa creasca. Dar sentimentele noii iubiri se vor estompa in cele din urma.

Atunci defectele si imperfectiunile, care erau considerate „ciudatenii”, incep sa se transforme in probleme reale care-i deranjeaza pe ambii parteneri. Cuplurile care nu sunt pregatite vor sfarsi prin a suferi o dezorientare grava in cadrul relatiei lor.

3.Cuplu si casatorie – capitolul angajament

Angajamentul si sustinerea reciproca dintre parteneri sunt la fel de importante ca si chimia fizica.

Cei mai multi oameni pun un accent deosebit pe chimia fizica in relatia lor si aceasta este, fara nicio indoiala, foarte importanta. Dar daca tot ceea ce aveti ca si cuplu este chimia fizica, ea se va sfarsi in momentul in care efectele iubirii se vor estompa.

In schimb, cuplurile care recunosc importanta egala a angajamentului in relatia lor, au o probabilitate mai mare de a mentine pasiunea vie de-a lungul timpului.

4.Compasiunea si iertarea duc mai departe decat critica si nemultumirile

Sigur ca defectele si slabiciunile partenerului vostru incep sa iasa la suprafata si va este greu sa le ignorati.

Daca abordati aceste probleme exprimandu-va nemultumirea sau criticandu-va partenerul, inseamna ca pregatiti terenul pentru esecul relatiei. Adevarul este ca aveti, de asemenea, propriile defecte si slabiciuni. Amandoi veniti in relatie cu lucruri minunate, dar in acelasi timp si cu lucruri enervante.

Daca invatati sa gestionati aceste probleme cu iertare si compasiune, atunci aveti mai multe sanse ca relatia voastra sa fie una fericita si sanatoasa.

5.Daca tineti o evidenta a greselilor din cuplu, s-ar putea la fel de bine sa cada si ideea de “impreuna” in casatorie

Nu puteti vorbi despre cuplu si casatorie care sa functioneze bine daca unul sau chiar amandoi va agatati de greselile din trecut si nu le lasati sa plece. Unele greseli sunt, bineinteles, mai grave decat altele, iar peste unele nu puteti trece foarte usor, insa in cele din urma trebuie sa treceti peste ele si sa le uitati.

Daca nu faceti asta, relatia nu poate merge mai departe. Ea va fi sufocata de multitudinea greselilor pe care nu le puteti uita si care nu vor lasa loc pentru nimic nou.

Casatoria durabila nu este pentru cei slabi de inima. Este nevoie de multa flexibilitate personala, dorinta de a asculta si de a intelege si un angajament de a face tot posibilul ca relatia sa functioneze. Cu toate acestea, daca s-ar cunoaste dinainte aceste 5 lucruri, sansa de a avea o relatie de succes in cuplu si casatorie creste semnificativ.

Sursa:idtherapy.ro