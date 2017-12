Teste rapide pentru diagnosticarea HIV

Ministerul Sănătăţii din Brazilia a anunţat că, începând din luna februarie, va permite vânzarea în farmacii a testelor pentru diagnosticarea rapidă a HIV, la un preţ sub patru dolari. Avantajul acestui test este că oricine, folosind puţină salivă, va putea să îşi stabilească discret şi imediat diagnosticul, a afirmat directorul Departamentului SIDA al Ministerului Sănătăţii, Fabio Mesquita. ”Nimeni nu mai are nevoie să meargă la dispensar, nici să aştepte pentru a obţine rezultatul unui examen normal”, a explicat oficialul brazilian. Obiectivul Guvernului este de a permite mult mai rapid îngrijirea persoanelor suferinde de SIDA şi de a reduce cu 96% riscul contaminării. În plus, Executivul a anunţat că toţi adulţii seropozitivi vor primi tratamente antiretrovirale, inclusiv cei al căror sistem imunitar încă nu este afectat. ”Brazilia va deveni astfel prima ţară din lume care introduce un tratament preventiv al SIDA în sistemul său de sănătate publică”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandre Padilha. Autorităţile sanitare apreciază că în prezent, în Brazilia, aproape 150.000 de persoane dintr-un total de 700.000 de bolnavi de SIDA sunt contaminate cu virus fără să ştie.