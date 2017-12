Texte inedite scrise de Marcel Proust, publicate în premieră

11 texte scrise de Marcel Proust în tinereţe, necunoscute marelui public şi publicate în secolul al XIX-lea în Franţa, în revista ”Le Mensuel”, au fost reunite şi tipărite în premieră într-o carte intitulată ”Marcel avant Proust”, de editura Busclats, cu o prefaţă semnată de cineastul Jerome Prieur.

În noiembrie 1890, un anumit Marcel Proust, de 19 ani, publica primul text al său în revista ”Le Mensuel”. Până în noiembrie 1891, a predat revistei 11 texte, sub diverse pseudonime, ”Etoile filante”, de Brabant, Fusain, Y, Bob, Pierre de Touche, sub iniţiale simple (M. P.) şi, o singură dată, sub numele său complet, Marcel Proust. Textele reprezintă cronici de modă, cronici ale vieţii mondene şi culturale, comentarii ale unor expoziţii, recenzii ale unor volume de poezie. Tânărul dandy făcea pe atunci primii lui paşi în saloanele şi în universul parizian al artelor şi al literelor. Acolo şi-a şlefuit condeiul, a învăţat să aprecieze spectacolele de musical, a compus o poezie scurtă şi a publicat două volume. În primul dintre acestea, tânărul scriitor francez evocă ”lucrurile normande”, peisajele cu gazon şi mare, pe care le-a revizitat în volumul ”În căutarea timpului pierdut”. În cel de-al doilea, intitulat ”Souvenir”, aduce în scenă o anumită Odette, pe care un narator încă anonim a iubit-o în trecut şi de care îşi aminteşte câţiva ani mai târziu, cu nostalgie. Jerome Prieur, scriitor, cineast, autor al volumului ”Proust fantome”, publicat de Editura Gallimard, recompensat cu premiul Celeste decernat de un juriu alcătuit din experţi în opera lui Marcel Proust, vorbeşte în prefaţa noului volum despre primele incursiuni ale romancierului francez într-o lume care îi va ”hrăni” opera viitoare.

Marcel Proust (10 iulie 1871 - 18 noiembrie 1922) a fost un romancier, eseist şi critic literar francez, cunoscut în întreaga lume îndeosebi datorită romanului ”În căutarea timpului pierdut”. Acesta a schimbat perspectiva asupra scrierii literare, prin viziunea sa asupra timpului, care a declanşat puternice modificări la nivelul structurii narative. Acesta explică scurgerea timpului în lumina teoriilor filosofului francez Henri Bergson.