Teză de doctorat în robotica chirurgicală urologică

Un fost student român, în prezent vicedirectorul Institutului Oncologic din Milano, a prezentat, la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Cluj, prima teză de doctorat din domeniul roboticii chirurgicale urologice din ţara noastră. “Deliu Victor Matei a părăsit România în 1987, când era student în anul V la medicină. Cred că este şi pentru prima dată când un cetăţean străin, chiar dacă român de origine, prezintă un doctorat în UMF”, a declarat profesorul Ioan Coman, îndrumătorul de doctorat al medicului. El a adăugat că teza de doctorat a fostului său discipol este deja cunoscută la nivel mondial şi a fost citată în numeroase reviste de specialitate bine cotate. Chirurgul Deliu Victor Matei este cel care, în urmă cu cinci ani, a oferit informaţii, în cadrul unui curs, despre unul dintre primii roboţi „da Vinci“ din ţară. “Un an de zile am făcut traininguri la Institutul de Oncologie de la Milano şi el ne-a fost mentor. Şi în cei cinci ani de atunci am făcut multe drumuri la Milano, iar el multe drumuri la Cluj, aşa că acest doctorat este şi un model Cluj - Milano de implementare a roboticii în chirurgia urologică”, a spus Coman. “Într-o vreme a fost doar un vis frumos aducerea acestui robot „da Vinci“ la Cluj şi apoi am făcut această reţea de ajutorare Cluj - Milano şi iată că am realizat ce ne-am propus”, a spus, la rândul său, dr. Deliu Victor Matei.