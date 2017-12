Tezaurul istoric al României se îmbogăţeşte cu încă două monede dacice din aur

18:25:52 / 22 Februarie 2017

sa nu tac

Prea sfintitul stat Roman e devina. toate ziua ordonante .. de ce nu da o ordonanta de iertare si fara intrebari pe o durata de 2 luni si sa creasca un pic dela 30%la 50% despagubirea si o sa recupereze o gramana de kosoni..dar e mai bine sa le cumpere de pe ebay sa-u de la alti.. si cautatori autorizati care sant corecti statul nui despagubeste numa dupe lunga durata de timp ... si daca trece un pic mai mult timp , tot omul e devina ca nu a dat in judecata statul si nu se alege nici cu despagubirea , germania are vrea-o 200000 de mii de cautatori ......in romania cateva mii autorizati si alte cateva sute ori mii ne autorizatii .. de ceee?? oare ??? sa ajuns aici , ca aveam numa incompetenti in ministerul culturi ..mi-ee sila de ce vad .. cand toata vina o poarta statul roman ca incurajeaza braconajul....