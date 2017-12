Tezele cu subiect unic, „o catastrofă naţională”

Rezultatul înlocuirii Testelor Naţionale cu tezele cu subiect unic? Ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, este somat să îşi dea demisia pentru abuz în funcţie şi neglijenţă în serviciu. Solicitarea vine din partea secretarului general al Agenţiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (AEACE), Gheorghe Rădulescu, care este nemulţumit de modul în care au fost organizate tezele cu subiect unic din acest an. Rădulescu susţine că s-a copiat pe rupte, iar subiectele au fost deconspirate înaintea testării. El acuză anumite şcoli că elevii lor au fost ajutaţi să copieze, pentru a lua note mari. Secretarul general al AEACE susţine că, astfel, elevii buni au fost dezavantajaţi. „Schimbarea metodologiei de admitere la liceu pentru anul şcolar 2008/2009, chiar în timpul tezelor unice este o greşeală juridică gravă, dar mai grav este faptul ca notele de la tezele unice nu sînt conservate într-un document oficial, prevăzut de lege. Rezultă faptul că apar două note, una rotunjită, trecută în catalog ca notă semestrială şi alta, luată în considerare la admiterea în liceu, care nu este trecută nicăieri. Ca atare, din punct de vedere metodologic, teza unică este nulă, neavînd efecte în plan juridic”, a explicat el. În concluzie, potrivit conducerii AEACE, tezele unice nu au fundament pedagogic, didactic şi funcţional în sistemul actual de învăţămînt din România, „unde corupţia este endemică, iar efectele sînt vizibile în rezultatul tezelor unice”. AEACE trage un semnal de alarmă şi în privinţa sumelor cheltuite pentru organizarea tezelor unice, mult mai mari decît la testarea naţională.

Nici în Constanţa situaţia nu diferă de restul ţării. Şi aici părinţii şi profesorii s-au plîns că unii dintre elevi, care abia se chinuiau să treacă clasa, au luat, în special la matematică, note foarte mari. Părinţii şi cadrele didactice nu vor să depună plîngeri la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa deoarece „oricum nu se rezolvă nimic. ISJ-ul este o mare familie, nu mă refer aici neapărat la criteriul politic, şi niciodată nu a rezolvat nimic. Cum a fost cu scandalul de la titularizare, care a rămas în aer, responsabilii acelui scandal ocupînd funcţii importante în ISJ... Nu se va întîmpla nimic nici în cazul ăsta însă mi se pare o bătaie de joc la dresa cadrelor didactice care realmente au muncit cu elevii şi nu au vrut să fraudeze tezele cu subiect unic. Adică, eu nu l-am lăsat să copieze pe elevul meu, care este de zece, iar un amărît de la ţară a luat zece. Mi se pare inadmisibil şi consider că vinovată este, în primul rînd, conducerea ISJ, care funcţionează după oricare alte criterii în afară de cel al calităţii procesului de învăţămînt”, a declarat un cadru didactic din Constanţa, care a vrut să-şi pătreze anonimatul.

Scandal la nivel naţional

Organizaţiile din Educaţie sînt în asentimentul AEACE şi a cadrelor didactice şi consideră că înlocuirea testării naţionale cu tezele unice este „o eroare, o catastrofă naţională”. Asociaţia profesională pentru educaţie şi cercetare (EDU CER), motivează că, în multe şcoli, elevii au fost ajutaţi să răspundă corect, obţinînd note foarte mari comparativ cu nivelul lor de pregătire şi cer schimbarea sistemului de evaluare. Potrivit unei informări a EDU CER, înlocuirea testării naţionale cu tezele unice este „o eroare”, întrucît comisiile de organizare sînt formate din directori şi profesori din şcoală, ceea ce face evaluările neobiective. „Semnalele din ultimele zile din presă ne arată că aşa s-a şi întîmplat. Mai ales în mediul rural, elevii care s-au chinuit constant să treacă clasa au primit note de 9 şi 10 la tezele unice. Aceşti elevi vor ocupa locurile de la licee foarte bune, în detrimentul elevilor şi al şcolilor care, din demnitate şi respect pentru valori, nu şi-au permis să fraudeze tezele unice”, a precizat sursa citată. Conducerea EDU CER consideră că procentele incredibile ale elevilor cu note între 8 şi 10 (66%, 42%), sînt nerealiste, mai ales în contextul ultimei evaluări internaţionale PISA 2006, cînd rezultatele obţinute de educaţia românească plasează ţara noastră pe locul 47 din 57 posibile! „Greşeala odată produsă nu poate fi reparată decît anulînd metodologia prin care este realizată admiterea la liceu în anul şcolar 2008/2009 şi acordarea dreptului acelor licee la care cererea este mai mare decît oferta, să aplice criteriile de selecţie pe care le consideră oportune, inclusiv examene de admitere”, mai precizează conducerea EDU CER.