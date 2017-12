Thailanda refuză să îl extrădeze pe Viktor Bout în SUA

Justiţia thailandeză a respins, marţi, o cerere de extrădare a lui Viktor Bout, presupusul traficant de arme rus, supranumit ”negustorul morţii”, către SUA, unde este acuzat de terorism. ”Curtea thailandeză a decis să respingă cererea”, a declarat judecătorul Jitakorn Patanasiri, o decizie mai degrabă neaşteptată, pronunţată la aproape un an şi jumătate de la arestarea acestuia, la Bangkok.

Viktor Bout, în vîrstă de 42 de ani, fost ofiţer în forţele aeriene sovietice reconvertit în om de afaceri, a fost arestat la 6 martie 2008, într-un hotel din Bangkok, după ce s-a întîlnit cu agenţi americani sub acoperire care pretindeau că sînt oficiali din cadrul Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) în căutare de rachete şi lansatoare de rachete. Acuzatul, care ar fi inspirat personajul jucat de actorul american Nicolas Cage în filmul ”Lord of War” din 2005, a fost supranumit ”negustorul morţii” în Occident, din cauza transporturilor de arme care ar fi fost intermediate de acesta de mai bine de 15 ani, între Africa şi America de Sud via Afgaistan, talibani şi al-Qaida.

De la arestarea sa, Viktor Bout a fost deţinut într-o închisoare de mare securitate de la periferia capitalei thailandeze. În septembrie 2008, un tribunal penal a început audierile pentru a stabili dacă există suficiente elemente pentru extrădarea lui în SUA. Reprezentanţii ruşi au urmărit îndeaproape acest proces, ca şi cei americani, care şi-au mărturisit dezamăgirea după aflarea sentinţei de marţi.