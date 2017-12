Thais Julio, noul universal al ”sirenelor”

De la începutul acestei săptămâni, campioana României la volei feminin, CV 2004 Tomis Constanţa, şi-a completat lotul cu o nouă jucătoare. Brazilianca Thais Helena Ferreira Julio joacă pe postul de universal, are 27 de ani şi 1,90 m înălţime. Thais vine de la Pursaklar V. Ihtisas, ultima clasată în campionatul Turciei, formaţie la care s-a transferat în vară. Anterior, ea a jucat pentru BCN Osasco (Brazilia, 2001-2002), Macae Nuceng (Brazilia, 2002-2003), Clube Academico da Trofa (Portugalia, 2004-2005), Fresno Pacific University (SUA, 2005-2008) şi BMG Sao Bernardo (Brazilia, 2009-2011). Cele mai bune rezultate le-a înregistrat în Portugalia, unde a câştigat campionatul şi cupa.

Thais a debutat deja pentru Tomis, în meciul de Liga Campionilor cu Vakifbank Istanbul, pierdut marţi seară, cu scorul de 0:3. Ea nu a impresionat la prima apariţie în Sala Sporturilor, însă nu trebuie să uităm că ajunsese la Constanţa cu doar două zile în urmă. „Obiectivul meu la Constanţa este să joc la adevărata mea valoare. Cred că acest transfer reprezintă o bună oportunitate pentru cariera mea. Am auzit multe despre voleiul din România şi mi-am dorit să vin aici. Despre echipa din Constanţa am citit multe pe internet. Ştiu că a reuşit performanţe foarte bune în sezonul trecut şi îmi doresc s-o ajut să repete succesele şi anul acesta”, a declarat voleibalista braziliană. Ea a realizat nouă puncte în acest prim meci, din şapte atacuri, un blocaj şi un as. „A fost primul meu meci la echipa din Constanţa şi deocamdată nu ştiu care sunt aşteptările pentru Liga Campionilor. Cred că echipa noastră nu a jucat rău, contra unui adversar de valoarea lui Vakifbank”, a mai spus Thais după meciul cu echipa din Istanbul.

MÂINE, ”SIRENELE” JOACĂ LA SIBIU. După primul meci al anului din Liga Campionilor, cel cu deţinătoarea trofeului, Vakifbank TTelekom Istanbul, formaţia constănţeană va reveni mâine în campionatul intern. Divizia A1 la volei feminin continuă cu etapa a 11-a, ultima din tur, în care ”sirenele” vor juca sâmbătă, de la ora 16.00, pe terenul echipei CSM Sibiu.