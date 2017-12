Thalia cântă în duet cu Elvis Presley

Cântăreaţa latino-americană Thalia cântă în duet cu regele rock \'n\' roll-ului, Elvis Presley, în ediţia sud-americană a materialului discografic “Viva Elvis - The Album”, lansat recent. Este vorba despre melodia “Love Me Tender”, un duet inedit cu Elvis Presley, realizat cu ajutorul tehnologiei moderne. Albumul conţine câteva dintre cele mai frumoase piese ale artistului, reorchestrate dar respectând esenţa înregistrărilor originale. În plus, piesele fac parte din coloana sonoră a spectacolului Cirque du Soleil “Viva Elvis”, alături de care Thalia a şi cântat piesa “Love Me Tender”, la Las Vegas. Într-o reprezentaţie spectaculoasă de la Aria Hotel din Vegas, Thalia a fost acompaniată de acrobaţiile artiştilor de la Cirque du Soleil şi de vocea lui Elvis. “Viva Elvis - The Album” a fost lansat de curând în toată lumea, iar în funcţie de regiune, diferiţi cântăreţi au fost selectaţi pentru a interpreta în duet cu Elvis Presley piesa “Love Me Tender”, Thalia fiind aleasă pentru versiunea latino-americană a discului.

Născut la Tupelo, în Mississippi, Elvis Presley a intrat în legendă drept cântăreţul sărac care a reuşit în industria muzicală, Albul care cânta ca un Negru, sex-simbolul anilor \'50 şi rebelul patriot. Ca şi Michael Jackson, o altă legendă mondială a muzicii pop, decedat în iunie 2009, Elvis Presley este artistul care a vândut un număr impresionant de albume, aproape un miliard. De asemenea, el a jucat în aproximativ 30 de filme.