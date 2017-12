The Animals & Friends, aplaudaţi în România

Din categoria trupelor de aur ale generaţiei Woodstock, The Animals & Friends au adus hiturile anilor \'60, printre care \"The House of the Rising Sun\", \"We Gotta Get Out of this Place\" şi \"Don\'t Let Me Be Misunderstood”, sâmbătă seară, la Bucureşti, în cadrul unui concert susţinut în Jukebox Club. Formula actuală a trupei îi păstrează în componenţă pe doi dintre fondatorii trupei: John Steel - tobe şi Mickey Gallagher - claviaturi (care, de-a lungul anilor, a colaborat cu The Blockheads, Paul McCartney, The Clash, Eurythmics). Alături de ei, au fost invitaţi muzicieni de calibru - \"friends\": Peter Barton (voce, bas, ex Boomtown Rats Roberts & Crowe, Wayne Fontana\'s Mindbenders) şi John E. Williamson (voce, chitară, ex-Titanic).

La concertul trupei, susţinut în capitală, au participat aproximativ 500 de persoane. Veniţi, după cum a spus şi vocalul trupei, \"tocmai din 1965\", membrii fondatori ai trupei, John Steel şi Mickey Gallagher, au adus, alături de mai noii membri ai formaţiei, ritmurile de country, blues sau rock\'n\'roll. Dacă, la început, publicul a preferat să îi privească pe muzicieni de la depărtare, unii dintre cei prezenţi la concert fiind aşezaţi la mese, iar alţii contemplându-i de lângă scenă, spre jumătatea show-ului, care s-a întins pe durata a aproximativ două ore, mai multe cupluri s-au adunat să danseze exact ca în perioada de glorie a trupei. Spectacolul a avut parte şi de o pauză, pentru ca trupa \"să bea o halbă cu bere rece\". Astfel că, între \"I Put A Spell On You\" şi \"Don\'t Let Me Be Misunderstood\", spectatorii au avut un moment de respiro.