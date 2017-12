The Arctic Monkeys a cîştigat două premii New Musical Express

Trupa de rock alternativ The Arctic Monkeys a obţinut, joi, două premii New Musical Express, care recompensează crema muzicii britanice şi sînt oferite chiar de către fani. Nominalizată la patru categorii, formaţia The Arctic Monkeys a reuşit să obţină premiul la două categorii, pentru Cel mai bun album, cu LP-ul "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" şi pentru Cel mai bun DVD muzical cu produsul "Scummy Man".

Noaptea de joi nu a fost la fel de norocoasă pentru solista pop de doar 21 de ani Lily Allen, care, deşi nominalizată la patru categorii, a plecat acasă cu mîna goală, la fel cum i s-a întîmplat şi la Brit Awards. Jamie T, un solist londonez în vîrstă de 20 de ani, a cîştigat premiul pentru Cel mai bun artist solo, învingîndu-i pe mai cunoscuţii Thom York, Jarvic Cocker şi Lily Allen. Trupa americană My Chemical Romance a obţinut premiul pentru Cel mai bun grup internaţional, în timp ce formaţia Muse a obţinut premiul pentru Cea mai bună trupă britanică, iar The Klaxons, premiul pentru Cel mai bun nou grup. Formaţia The Killers a primit premiul pentru Cel mai bun clip muzical, cu piesa "Bones", iar trupei Kasabian i-a revenit premiul pentru Cel mai bun grup în concert.

De departe cel mai mediatizat eveniment al serii decernării premiilor New Musical Express a fost faptul că două vedete au fost date afară din cauza comportamentului scandalos chiar şi de către rockerii care au participat la eveniment. Kate Moss şi Pete Doherty şi-au petrecut timpul sărutîndu-se pasional, fumînd şi bînd pe o canapea în spatele barului, în loc să asiste la evenimentul ce s-a desfăşurat la palatul Hammersmith din Londra, joi seară. Top modelul trebuia să prezinte premiul pentru întreaga carieră acordat trupei Primal Scream. În locul ei, acesta a fost prezentat de chitaristul trupei Clash, Mick Jones.