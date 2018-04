The AutistiX urcă pe scena Doors Club! Vezi de ce este special concertul lor!

Trupa londoneza The AutistiX va urca pe scena de la Doors Club pe 2 aprilie într-un eveniment - manifest, demonstrând că normalitatea constă în atitudine și încredere. Trei dintre membrii trupei au autism. Reuniți în această formulă de 8 ani vor ca prin muzică să ajute intrarea în normalitate a copiilor cu autism. „Trei dintre noi avem autism. Dar tocmai acesta ne oferă talentul și o creativitate evidentă. Noi nu facem compromisuri asupra calitații muzicii și nici în fața dizabilității – noi NU suntem o trupa cu dizabilitați, ci una care creează muzică de calitate și sensibilă“, susțin Jack Beaven-Duggan (chitară electrică/backing vocals); Saul Zur-Szpiro (tobe/backing vocals); Graham Spragg (chitară bass/backingvocals); Jim Connelly (interpret). Alături de ei mai sunt John Duggan – tatăl lui Jack (chitară electrică) și Michael Zur-Szpiro, tatăl lui Saul (armonică).

Alături de trupa londoneză, va urca pe scena şi trupa constănţeană Full Tones, care va sprijini acest eveniment, având în componenţă Blaga Matei - vocal, Vendura Andrei aka Venger - tobe, Cătălin Dumitrache - basist, Mihacea Alexandru - chitară ritm şi Bosînceanu Andrei - chitara lead.

În cadrul evenimentului vor fi surprize realizate de copiii beneficiari ai campaniei. Concertul din 2 aprilie 2018 va veni în sprijinul campaniei Music for Autism. Preţul unui bilet este de 50 lei, iar rezervările se pot face la 0763 661 622.

5 ani de campanie, peste 25 de artiști români

Timp de cinci ani, nume mari din industria autohtona de muzica rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. Music For Autism a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. ( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imbre, The Model, Zdob și Zdub, Provincialii, etc. „Scopul acestui concert este de a conștientiza că și persoanele cu dizabilități se pot bucura de muzică, fiind chiar ei „actori pe scena”. Muzica poate trezi amintiri care pot exprima puternic sentimentele noastre, ajutându-ne să le exteriorizăm și să comunicăm cu ceilalți, atât verbal, cât și nonverbal. De cele mai multe ori nu conștientizăm ca stare noastră de spirit, comportamentul sunt influențate de muzică, dar studiile de specialitate arată că muzica e benefică pentru creierul nostru, pentru organism. Prin activitațile specifice de meloterapie creștem șansele copiilor cu dizabilitați de a se exprima sau de a comunica, de a se integra în societate, încurajându-i să descopere instrumentul muzical prin simț tactil și auditiv“, a expplicat coordonator prof. psihopedagog Veronica Neguțu – unul dintre organizatorii evenimentului.