The Beatles, Michael Jackson şi Oasis, printre preferaţii Vaticanului

Vaticanul a făcut public topul celor mai bune zece albume rock, alegând, printre altele, “Thriller” al lui Michael Jackson, “Revolver” al trupei The Beatles şi “Morning Glory” de la Oasis. Lista întocmită de Vatican apare sub titulatura “Cele 10 albume pentru a aculta bine” şi a fost publicată în ziarul “Observatorul Roman”. Astfel, în topul Vaticanului apar albume ca “Graceland” al lui Paul Simon sau “Supernatural” al lui Carlos Santana. Pe o altă listă de la Vatican, aflată sub titulatura “Clasici pe care să îi iei pe o insulă părăsită”, sunt enumerate “If I Could Only Remember My Name” al lui David Crosby, “Rumors” de Fleetwood Mac, “Nightfly” de Donald Fagen, “Achtung Baby” al lui U2 şi “Morning Glory” al lui Oasis.