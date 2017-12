The Bon Jovi Tribute la Constanța!

Mulţi poate că sunt neîncrezători în a alege un concert susţinut de o trupă care se remarcă prin fidelitatea interpretativă, sonoră şi vizuală a unei formaţii consacrate. Trupele-tribut nu îşi doresc, pur şi simplu, să copieze şi să redea fidel un stil muzical consacrat al unei formații celebre, ci să împărtăşească muzica bună, interpretată live în faţa publicului. N-ar trebui să ne fie greu să alegem muzica redată live, care se aude şi se simte bine, ca alternativă la YouTube sau a CD-ului de acasă, dar, din păcate, condiţiile tehnice şi, uneori, limitările interpretative ale unor pseudo-cântăreţi şi muzicieni ne-au determinat adesea să preferăm calea cea mai sigură.

Trupa americană Bon Jovi a scris o pagină importantă în istoria muzicii contemporane şi milioane de oameni se numără printre fanii săi. Bucuria concertelor acestei trupe este, fără îndoială, greu de egalat, însă nu exclude plăcerea de a urmări şi interpreţi care aduc îi aduc un omagiu muzical.

EMOȚII, HITURI, AMINTIRI

Lansată din martie 2007, trupa italiană New Jersey - The Bon Jovi Tribute este apreciată în lumea întreagă de fanii celebrei formaţii americane. Aranjamentele muzicale precise, imaginea şi calitatea sonoră cu care interpretează hiturile lor preferate i-au făcut celebri pe Davide Barbieri, solist şi chitară acustică, Matteo Gattei, chitară şi backing vocal, Alessio Mattei, percuţie, Andrea Vergori, clape şi backing vocal și Lucio Gorno, chitară bass şi backing vocal. Aceştia au susţinut în premieră un concert, vineri seară, în clubul Doors, primit cu entuziasm de fanii Bon Jovi. Emoţiile s-au tradus, la început, prin mici probleme tehnice, dar italienii au fost foarte precişi în a le remedia şi au ajuns la interpretarea fidelă care le-a adus aprecierea. New Jersey - The Bon Jovi Tribute i-a răsfăţat pe cei prezenţi cu piesele preferate din repertoriul trupei americane şi un bis generos, deşi timpul se scurgea vertiginos către ora de îmbarcare la bordul avionului care trebuia să îi ducă înapoi în Italia. Nu şi-au ascuns dorinţa de a reveni și poate că n-ar fi rău să ne reconectăm la muzica live care ne place, măcar din când în când.

Un astfel de concert a dat publicului sentimentul reîntoarcerii în timp cu fiecare din hiturile celebrei trupe americane şi l-a conectat la energia şi prospeţimea cu care, odinioară, îi întâmpina piesele, care apoi urcau pe primele locuri ale clasamentelor.