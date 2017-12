The British Museum a lansat un ghid istoric gay

Prestigioasa instituţie de cultură The British Museum din Londra a lansat un ghid istoric care se concentrează pe elementele dedicate homosexualităţii descoperite în colecţia sa. „A Little Gay History” prezintă ilustraţii cu obiecte diverse, precum un străvechi papirus egiptean, scenele erotice de pe cupa romană Warren sau imagini de David Hockney. Scris de curatorul Richard Parkinson, ghidul explorează portretizările artistice ale faptului de a fi gay şi dificultăţile în găsirea unor înregistrări despre atracţia faţă de acelaşi sex. Ghidul este însoţit de o înregistrare audio explicativă, în care vocea naratorului este asigurată de actorul Simon Russell Beale.

Lansat în aceeaşi perioadă cu London Pride Festival, festivalul gay care are loc în această săptămână la Londra, înregistrarea audio, pe care mai apar artista Maggi Hambling şi scriitoarea Kate Smith, prezintă o serie de obiecte-cheie din colecţia celebrului muzeu britanic. Proiectul acestui ghid a început prin campania „Same-sex desire and gender identity”, lansată în cadrul evenimentului LGBT History Month din 2010. De atunci, proiectul a luat amploare şi a fost finalizat sub forma ghidului creat de Richard Parkinson, care recunoaşte importanţa modelelor gay de-a lungul istoriei umane.

Vizitatorii expoziţiei dedicate împăratului roman Hadrian la British Museum descoperă ceea ce foarte puţini oameni ştiu: „Hadrian era ceea ce în zilele noastre este definit prin termenul gay”, spune Parkinson. Potrivit izvoarelor istorice, împăratul Hadrian ar fi „plâns ca o femeie” atunci când Antinous s-a înecat în Nil. „L-a comemorat pe Antinous prin statui, procesiuni religioase şi monede în tot Imperiul Roman”, comentează Richard Parkinson. „Oamenii cred adeseori că istoria homosexualilor şi a lesbienelor este doar istoria unei minorităţi, însă, bineînţeles, ea face parte din istoria umanităţii. Diversitatea sexuală reprezintă un element care îi influenţează pe toţi”, a mai spus acesta.