The Color Run, cea mai colorată cursă a verii, la Mamaia!

După prima cursă euforică în culori din România, cea din București, de pe 26 aprilie, The Color Run continuă maratonul de culoare la Mamaia, în această sâmbătă, cu încă o cursă plină de veselie și pudră multicoloră. The Color Run va transforma mondena stațiune de la malul mării într-un... curcubeu, iar startul cursei colorate se va da în dreptul hotelului Rex. Organizatorii spun că nu contează cine ajunge primul la finiș, întrucât cronometrul e oprit, iar ceea ce primează este distracția nebună de pe traseul de cinci kilometri, în cadrul căruia participanții vor fi colorați la fiecare kilometru parcurs. Câștigători vor fi toți cei care vor lua parte la eveniment.

EXPLOZIE DE CULOARE Pentru a se bucura de efectul The Color Run, este obligatoriu ca participanții să înceapă cursa în haine albe. Până la finiș, culorile își vor alege locurile potrivite pe îmbrăcămintea lor. Explozia de culoare și bucurie, chipurile colorate, petrecerea electrizantă de la finalul cursei, voia bună și energia pozitivă formează marele premiu al tuturor: o experiență memorabilă.

Debutul cursei colorate a avut loc în ianuarie 2012, an în care au fost organizate 50 de evenimente cu peste 600 000 de participanți, iar în 2013, numărul curselor colorate s-a dublat! Din 2014, The Color Run a ajuns și în România! „The Happiest 5K on the Planet” e alegerea perfectă deoarece promovează trei valori către care tindem cu toții: sănătatea, bucuria și originalitatea.

La The Color Run sunt așteptați toți cei dornici de distracție, sport și voie bună, alături de prieteni, colegi sau familie. Înscrierile se pot face pe site-ul oficial The Color Run România, iar pe pagina de Facebook există fotografii și informații actualizate permament cu privire la cea mai... colorată cursă a verii. De asemenea, organizatorii anunță că, în funcție de locurile disponibile, s-au deschis puncte fixe și pentru înscrierile offline, la Maritimo Shopping Center, până mâine, precum și în ziua evenimentului, la parcarea Rex. Ridicarea kiturilor se va face de la Maritimo, până mâine, inclusiv, în intervalul orar 10.00 - 21.00.

Pentru înscrierile offline, care se pot face la Maritimo Shopping Center, taxa de participare este de 65 lei/persoană. Sâmbătă, în ziua evenimentului, se pot face înscrieri la fața locului, în parcarea hotelului Rex. Participanții trebuie să aibă la ei scrisoarea de confirmare primită pe mail, printată, completată și semnată, un act de identitate personal, doar pentru confirmarea identității, care nu va fi reținut temporar sau parțial, în original sau copie, de către organizatori sau parteneri. Kitul de participare este format din tricou, bentiță, număr de concurs, brățară de acces la festival și tatuaj temporar. Pentru participanții din Constanța, organizatorii recomandă ridicarea kiturilor de participare de la Maritimo Shopping Center, azi, dar și mâine, între orele 10.00-21.00. Participanții din alte orașe/țări pot intra în posesia kitului de participare și sâmbătă, între orele 17.00-18.30.