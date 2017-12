Trupa The Cranberries revine în România, pentru un concert pe care îl va susţine pe 11 octombrie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, potrivit site-ului oficial al formaţiei. Concertul de la Bucureşti face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al trupei, intitulat „Roses”, care a fost lansat în prima parte a acestui an. Acesta este primul material de studio al formaţiei irlandeze după o pauză de peste 10 ani.

Formaţia a mai concertat în România, pe 20 iulie 2010, la Zone Arena.

The Cranberries a dominat decada anilor \'90, alături de legende ca Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Nirvana. Dolores O\'Riordan - voce, Noel Hogan - chitară, Mike Hogan - bas şi Fergal Lawler - tobe au cântat împreună din nou, pentru prima oară, la începutul anului 2009, lucru care i-a făcut să înţeleagă cât de mult şi-au lipsit unii altora. Au revenit în formula de grup pentru un turneu în Europa şi Statele Unite ale Americii. 2010 a marcat şi lansarea unui nou album, după ce în 2009, grupul The Cranberries a sărbătorit 20 de ani de activitate muzicală. The Cranberries are în palmares peste 14 milioane de discuri vândute doar în SUA.