„The First Hour”, omagiu lui Wagner

Compozitorul german Richard Wagner, de la a cărui naştere se împlinesc, luna viitoare, 200 de ani, a fost celebrat, ieri seară, la Teatrul de Stat Constanţa, în cadrul unui spectacol original, „The First Hour”, după o idee de Lorenzo Gioielli. Ineditul acestui spectacol, creat în cadrul unui proiect european, constă în faptul că este pus în scenă de patru regizori din ţări diferite: România, Italia, Bulgaria şi Grecia. Aceştia au creat fiecare din cele patru acte care au compus „The First Hour”, câte unul pentru fiecare sfert de oră. Astfel, „Naşterea Artei” a fost transpusă scenic de grecul Georgios Lymperis, „Lupta” a fost imaginată de italianca Virginia Franchi, „Ridicarea” a fost redată de bulgarul Dimo Penchev Dimov, iar „Căderea” i-a aparţinut românului Alin Constantin Florea. Cele patru acte au fost unite prin efortul comun al celor patru regizori.

INTRARE LIBERĂ O echipă formată din peste 20 de profesionişti - dansatori, compozitori, actori, mimi, muzicieni, pictori, designeri, artişti, directori tehnici şi coregrafi - a contribuit la redarea „Primei ore”. Spectacolul care a avut intrare liberă s-a bucurat de participarea tinerilor curioşi, printre care şi câteva modele de la Fashion TV. Punerea în scenă a spectacolului a reprezentat, cu siguranţă, o provocare pentru întreaga echipă, care a trebuit să „bifeze” elementele unui concept de total live performance. Au fost îmbinate proiecţiile video şi de lumini, iar acordurile muzicii lui Wagner au asigurat fundalul sonor al spectacolului cu momente de dans, pantomimă şi acrobaţie uşoară. Spectacolul s-au „consumat” în spatele unei cortine transparente, pe care au fost proiectate imagini - aburi, lumini difuze,umbre, flăcări, în perfectă concordanţă cu cele patru scene, „Naşterea Artei”, „Lupta”, „Ridicarea” şi „Căderea”.

PREMIERĂ Spectacolul prezentat în premieră a fost prefaţat, sâmbătă, de o conferinţă de presă, la care a participat o parte din echipa „The First Hour”. „Ne bucurăm foarte mult că pentru prima dată am adus, la Constanţa, un spectacol inedit pentru iubitorii de teatru, rezultat al unui proiect european, o colaborare între România, Italia, Bulgaria şi Grecia. Ţin să mulţumesc foarte mult pentru acest proiect Consiliului Judeţean Constanţa şi Primăriei Municipiului Constanţa”, a spus, în deschiderea conferinţei, din partea organizatorilor, directorul Authentic Art, Ion Mirea.

Referitor la spectacol, regizorul român Alin Constantin Florea a declarat: „La început a fost complicat, deoarece fiecare dintre noi - români, greci, italieni, bulgari - avem viziuni uşor diferite în arta spectacolului, dar lucrând şi discutând mult, am ajuns la un numitor comun”.

La conferinţa de presă au mai participat directorul de producţie artistică al Teatrului de Stat Constanţa, Bogdan Caragea, trei din cei patru regizori, Virginia Franchi din Italia, bulgarul Dimo Penchev Dimov şi românul Alin Constantin Florea. De asemenea, a fost prezent şi managerul de proiect, Paolo Pesce din Italia. Acesta a precizat: „Am realizat acest spectacol plecând de la ideea care a constituit obiectul proiectului, Wagner şi teoria sa de teatru total”.

Spectacolul „The First Hour” a fost organizat de Authentic Art, în colaborare cu Teatrotesi (Italia), HRDC (Grecia) şi CCC Slavyanska Beseda 1880 (Bulgaria), cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Primăriei Municipiului Constanţa. Spectacolul care are la bază conceptul de „teatru total” este rezultatul unui proiect european încadrat în obiectivele şi priorităţile stabilite de Programul Cultural 2007/2013 al Uniunii Europene. Spectacolul „The First Hour” este parte a proiectului „Total Live Performance”. El a mai fost prezentat în Bulgaria, la Sofia, iar în luna mai, va ajunge şi pe scena elenă, la Atena.