The Heavy, în premieră în România

Trupa The Heavy va concerta în premieră, în ţara noastră, în cadrul B\'estfest Summer Camp, care se va desfăşura între 5 şi 7 iulie, în localitatea Tunari, Ilfov. La festival şi-au confirmat deja prezenţa şi alţi artişti precum: Texas, Nas, Nneka, Chase & Status live, Enter Shikari, Tiamat, Soilwork, Noisia, Joker şi Friction.

Înfiinţat în 2007, grupul britanic The Heavy a lansat până acum trei albume, iar piesele promovate au ajuns hituri în întreaga lume, strângând milioane de vizualizari pe YouTube. „How You Like Me Now\", „Short Change Hero\", „What Makes a Good Man\" sunt doar câteva dintre single-urile The Heavy pe care publicul român va avea ocazia să le asculte live, în această vară, la B’estfest Summer Camp.

Formaţia a devenit cunoscută odată cu piesa „How You Like Me Know\", care a făcut înconjurul lumii graţie numeroaselor campanii publicitare în care a fost folosită, printre care şi cea din celebra pauză a Super Bowl-ului din 2010. The Heavy a intrat în istorie ca prima trupă căreia celebrul realizator TV american, David Letterman, i-a cerut un bis în cadrul emisiunii sale „Late Show with David Letterman\".

Abonamentele valabile pe întreaga durată a celor trei zile de festival B\'estfest Summer Camp costă 150 de lei, biletele pentru o singură zi, 70 de lei, şi voucherele de camping, 20 de lei. Acestea se pot procura şi online, de pe site-ul myticket.ro. (G.G.)