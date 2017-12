The Killers, un nou nume confirmat la B`Estefest

La ediţia din acest an, Festivalul B’Estfest va avea încă o zi de evenimente, “Ziua Zero”, care se va desfăşura pe 1 iulie şi care va oferi publicului o scurtă avanpremieră a festivalului, precum şi şansa de a vedea, pentru prima dată în România, una dintre cele mai în vogă trupe ale momentului, The Killers. ”Ziua Zero” va continua cu trei zile de B’Estfest, pe 2, 3, 4 iulie, urmate de B’Estfest Aftershock, pe 5 iulie.

Trupa The Killers s-a înfiinţat în anul 2002, în prezent fiind formată din Brandon Flowers (voce, clape), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bas, voce) şi Ronnie Vannucci Jr. (percuţie, tobe). Albumul de debut, intitulat ”Hot Fuss”, a înregistrat vînzări record, de cinci milioane de unităţi, pe plan internaţional. Promovat de hiturile ”Somebody Told Me”, ”Mr. Brightside” şi ”Smile Like You Mean It”, albumul a ajuns pe primul loc în topurile din întreaga lume, menţinîndu-se în clasamentul Billboard timp de peste cincizeci de săptămîni. Mai mult decît atît, ”Hot Fuss” se află şi printre cele 1.001 de albume menţionate în cartea lui Robert Dimery: ”1.001 Albums You Must Hear Before You Die”. Materialul discografic ”Hot Fuss” a fost urmat de alte două albume, ”Sam’s Town”, lansat în 2006 şi ”Day and Age”, apărut în noiembrie 2008. ”Day and Age” a înregistrat un adevărat succes încă din primele săptămîni după lansare, reuşind să se claseze pe prima poziţie în topul vînzărilor din Marea Britanie, devansînd astfel şi ”Chinese Democracy”, albumul de revenire al celor de la Guns N’Roses. Primul extras pe single de pe albumul ”Day and Age”, piesa ”Human”, a devenit, în scurt timp, una dintre cele mai ascultate piese ale momentului, pe posturile de specialitate din toată lumea.

Biletele la concertul The Killers s-au pus în vînzare de ieri, pe site-ul www.myticket.ro. Biletele de o zi sînt valabile doar pentru ziua de festival pentru care sînt achiziţionate (”Ziua Zero”, zilele 2, 3 sau 4 iulie) şi vor fi disponibile la preţul de 110 lei, pînă la data de 1 aprilie; 130 lei în perioada 2 aprilie - 30 iunie şi 150 lei pe durata festivalului şi la intrarea la eveniment.