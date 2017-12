“The King\'s Speech” a obţinut premiul publicului la Festivalul de la Toronto 2010

Pelicula “The King\'s Speech”, care prezintă povestea lui George al VI-lea, ce îşi învinge bâlbâiala şi îşi asumă pe deplin rolul de rege al Marii Britanii în vreme de război, a câştigat, duminică, mult râvnitul premiu al publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto. Având la bază un scenariu scris de David Seidler şi fiind regizat de Tom Hooper, filmul relatează dificultăţile întâmpinate de George al VI-lea cu ocazia preluării tronului, după abdicarea fratelui său, în anul 1936. Colin Firth joacă rolul unui rege frământat de numeroasele probleme cu care se confruntă, iar Geoffrey Rush interpretează rolul unui terapeut de origine australiană, Lionel Logue, care îl ajută pe monarhul britanic să îşi controleze bâlbâiala. Helena Bonham Carter şi Guy Pearce fac parte din distribuţia acestui film.

Al doilea premiu ca importanţă a fost acordat filmului kenyan “The First Grader”, de Justin Chadwick. Filmul prezintă povestea unui bărbat în vârstă de 84 de ani, care decide să se instruiască, după ce guvernul ţării sale a anunţat adoptarea legii privind gratuitatea învăţământului, o oportunitate care i-a lipsit în timpul tinereţii, când el lupta pentru ca ţara sa, Kenya, să scape de jugul colonial britanic. Premiile criticii au fost acordate lungmetrajului “Beautiful Boy”, regizat de Shawn Ku, despre un cuplu care află că fiul lor a fost implicat într-un schimb de focuri într-o şcoală şi peliculei “L\'Amour Fou”, regizată de Pierre Thoretton. În categoria documentarelor, premiul publicului a revenit peliculei “Force of Nature: The David Suzuki Movie”, regizată de Sturla Gunnarsson, dedicată ecologistului canadian David Suzuki.

Festivalul Internaţional de Film de la Toronto este cel mai important eveniment de acest gen din America de Nord. Spre deosebire de festivalurile de la Cannes şi de la Berlin, Festivalul de la Toronto nu acordă premiul juriului. Cea de-a 35-a ediţie a Festivalului de Film de la Toronto a avut loc în perioada 9 - 19 septembrie.