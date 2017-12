Sloganul turistic al Elenei Udrea, lipit, ca o „marcă de scrisoare”, cum spunea nemuritorul Caragiale, peste imaginea României, se potriveşte de minune cu rezultatele europarlamentarelor noastre! Sau, ca s-o dăm pe folclor, pardon de expresia argotică: „Am ales, pîn-am cules”…

Am „cules” şi Eba, şi Becali, care nu poate „articula” verbele englezeşti, deşi are „limba în sînge”, şi Vadim, şi madam Macovei, şi Tokeş „şi aşa mai departe”. Partidul Democrat-Liberal, care se poate lăuda cu, de pildă, prezenţa în rîndurile sale a lui Ciprian Grosu, directorul judeţean de tineret din Covasna, fost stripper, plus două top-modele ce au intrat în „politica de vîrf”, aşadar PD-L încearcă să tragă spuza pe turta lui, declarîndu-se cîştigător al concursului „The land of choice”, deoarece ţinteşte nominalizarea comisarului european. Aici este „bătaia peştelui” şi de aceea au ieşit din case aproape un milion de ţărani români „cu conştiinţă europeană”, ca să meargă la vot după ora 7 seara! Aţi înţeles cum devine chestia? Tot Băsescu a găsit rezolvarea acestei probleme, confiscînd numirea respectivului comisar autohton cu însărcinări europene, deşi asta este atribuţia primului ministru, din punct de vedere constituţional. Numai că, vorba gazetarilor, ce mi-e Băse, ce mi-e Boc?!

În ceea ce îi priveşte pe social-democraţi, le înţeleg uşoara dezamăgire, pentru că se aşteptau la o diferenţă mai mare de scor faţă de pedelişti, ceea ce ar fi împiedicat sforăriile de acum ale democrat-liberalilor. Dar PSD-ul nu trebuie să fie supărat, dacă priveşte ce s-a întîmplat în restul Uniunii Europene. În majoritatea ţărilor membre, dreapta a cîştigat europarlamentarele, cu doar cîteva excepţii fericite pentru stînga, printre care se numără şi România. În schimb, absenteismul a făcut ravagii în toată Europa, ca şi la noi! Mai ţineţi minte ce scriam acum două zile despre votul obligatoriu? Prezenţa la urne în întreaga UE a fost de numai 43%, altfel spus, Parlamentul European a fost ales de o minoritate relativă care a hotărît în numele majorităţii… Conform legislaţiei europene, chestia asta este legală, dar PE are o legitimitate mai scăzută şi va avea o credibilitate încă şi mai slabă, mai ales în cazul adoptării cîte unei legi controversate. Dacă toţi conaţionalii noştri, ca şi confraţii europeni, de altfel, ar fi fost obligaţi să treacă pe la secţiile de votare înainte de-a se duce la iarbă verde, pentru a-şi încinge grătarele, atunci rezultatele generale ale europarlamentarelor ar fi arătat sensibil diferit, faţă de ceea ce avem acum!

Nu pot să închei, înainte de-a face un scurt pronostic. Am bănuiala, deşi nu pot să dovedesc nimic, că premierul Emil Boc îl va nominaliza în funcţia de comisar european, din partea României, indiferent ce domeniu ne va fi alocat, ca să zic aşa, de Comisia Europeană, pe Theodor Stolojan, deşi este de domeniul evidenţei pentru toată lumea că Adrian Severin merită acest post, avînd în vedere bogata sa experienţă la Bruxelles şi Strasbourg. Mai sînt voci care o invocă pe Monica Macovei pentru această funcţie, dar eu nu cred aşa ceva, cîtă vreme sîntem monitorizaţi la capitolul justiţie.

Dacă Becali a anunţat, deja, că ar vrea să se apropie de grupul partidului Popular European, atunci Vadim va face sigur alianţă europarlamentară cu… Partidul Piraţilor, care i se potriveşte, stilistic vorbind, iar Eba va „edita” discursuri scrise de tăticu! Toate acestea sînt posibile din cauza felului în care s-a votat în „The land of choice”… Punct.