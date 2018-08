„The Meg” - Jason Statham şi un rechin preistoric au scos americanii din case

Un trailer extrem de interesant şi-a făcut apariţia, de vreo săptămână, pe micile ecrane. Este vorba despre „The Meg”, povestea descoperirii unui rechin preistoric cu o lungime de 23 de metri, care a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american în acest weekend, potrivit cifrelor publicate duminică de compania Exhibitor Relations, relatează AFP. Filmul cu monştri, în care Jason Statham interpretează rolul unui fost scafandru determinat să iasă din izolarea autoimpusă de către o echipă de oceanografi chinezi, a încasat deja 44,5 milioane de dolari.

Pe locul al doilea în box-office se află„Mission: Impossible – Fallout”, cu neobositul Tom Cruise în rolul lui Ethan Hunt, care a obţinut 20 de milioane de dolari încasări în acest weekend şi 162 de milioane de dolari în total de la lansare.

„Christopher Robin”, transpunerea Disney cu actori a aventurilor personajului de animaţie Winnie the Pooh, în care protagonistul, Christopher Robin, devenit adult, îi regăseşte pe Winnie şi prietenii săi, a ajuns pe poziţia a treia în box-office, cu încasări de 12,5 milioane de dolari în acest weekend şi 50 de milioane de dolari de la lansare.

Filmul horror„Slender Man”, regizat de Sylvain White, debutează pe locul al patrulea în clasament, cu 11,3 milioane de dolari.

„BlacKkKlansman”, pelicula pamflet a lui Spike Lee, debutează pe poziţia a cincea, cu 10,8 milioane de dolari.

Celelalte producţii care au scos americanii din case şi i-au atras în sălile de cinema sunt:

6. „The Spy Who Dumped Me”(6,6 milioane de dolari în acest weekend, 24,5 milioane de dolari de la lansare)

7. „Mamma Mia! Here We Go Again”(5,8 milioane de dolari, 103,8 milioane de dolari în patru săptămâni)

8. „The Equalizer 2”(5,5 milioane de dolari, 89,6 milioane în patru săptămâni)

9. „Hotel Transylvania 3: Summer Vacation”(5,1 milioane de dolari, 146,8 milioane de dolari în cinci săptămâni)

10. „Ant-Man and the Wasp”(4 milioane de dolari, 203,5 milioane de dolari în şase săptămâni).