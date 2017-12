The Mono Jacks, în vară, la Mamaia

Trupa de rock autohtonă The Mono Jacks se pregăteşte să pornească, în luna mai, într-un turneu naţional. În plus, formaţia va concerta şi la festivaluri europene renumite, cum ar fi Exit, în Serbia şi Sziget, în Ungaria. Show-urile din ţară încep pe data de 12 mai, în Bucureşti şi se încheie, pe data de 26 august, la Braşov. Pe litoral, trupa va concerta pe 14 august, în cadrul „Ursus Evolution Tour 2011”, la Mamaia.

Cei de la The Mono Jacks sunt cunoscuţi pentru piesele „Maria”, „Come Back Girl”, „Push The Pedal” şi „We’re All Getting Older”, melodii care s-au bucurat de locuri fruntaşe în topurile rock-ului alternativ. Componenţa actuală a trupei este formată din Doru Trascău - voce, chitară, Florin Vasile - chitară, voce, Alex Voicu - bas şi Dorian Cazacu - tobe. Aceştia lucrează în prezent la piese noi pentru un al doilea album şi îşi propun să lanseze o trilogie video în cursul acestui an.