Formaţia românească The Mono Jacks se destramă, după cinci ani de activitate. Membrii trupei, Doru Trăscău, Dorian Cazacu, Florin Vasile şi Alexandru Tomescu, au anunţat şi un eveniment care va marca încheierea acestui proiect, pe 5 octombrie, în Bucureşti.

„Toate lucrurile frumoase au un început. Al nostru a fost fulminant şi le mulţumim celor care l-au făcut posibil: fanilor, prietenilor, familiilor, oamenilor din media, cluburilor şi festivalurilor care ne-au deschis porţile (şi microfoanele), regizorilor care au lucrat nopţi întregi la clipurile The Mono Jacks şi celor care ne-au ascultat melodiile. Toate lucrurile frumoase au un sfârşit. Pentru noi, acel moment e acum. Dincolo de „chimia” de pe scenă - pentru care suntem recunoscători -, suntem personalităţi diferite. După cinci ani de drum, am ales împreună să punem punct istoriei The Mono Jacks”, este mesajul membrilor trupei, transmis printr-un comunicat.

„Fatidic sau nu, acest moment coincide cu aniversarea a cinci ani de activitate a formaţiei. Motiv pentru care ne propunem un eveniment memorabil. Evenimentul va avea loc pe 5 octombrie, începând cu ora 21.30, în noul stabiliment cultural numit Colectiv”, au mai anunţat membrii The Mono Jacks.