The R.O.C.K., pe acorduri AC/DC

Grupul The R.O.C.K. este formula perfectă pentru cei care vor să petreacă, în clubul Doors, o seară de vineri în onoarea titanilor de la AC/DC. Cântece precum „Thunderstruck”, „Highway to Hell”, „You Shook Me All Night Long” sau „TNT” sunt, cu siguranță, cele mai potrivite și râvnite de fanii muzicii rock, însă au puterea de a aduce buna dispoziție oricărui spectator care participă la un concert al trupei The R.O.C.K. Coregrafia și costumele AC/DC prezente în show vor face deliciul fanilor renumitei trupe australiene.

Biletele pentru acest concert, programat să înceapă de la ora 21.00, se găsesc în vânzare la sediul clubului Doors, la prețul de 30 de lei.

Înființat în 2012, grupul este format din Daniel Ignat, solist cu o voce care imită perfect timbrul lui Brian Johnson, Nik Baydin din Moscova, fost component al trupei Eazy Dizzy - la chitară solo, Adrian Popescu - chitară ritmică, Mihai Ștefan Movileanu - chitară bas și Mirko Grusa din Koln, Germania - tobe.

