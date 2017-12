The Smashing Pumpkins va oferi gratuit un album cu 44 de piese

Trupa americană va lansa un nou album, intitulat ”Teargarden by Kaleidyscope”, ce cuprinde 44 de piese care vor putea fi descărcate gratuit de pe Internet, începînd cu luna octombrie. Cele 44 de piese vor fi lansate online, una cîte una, urmînd ca prima dintre acestea să fi disponibilă spre descărcare la sfîrşitul lunii viitoare. Pe blogul său, solistul Billy Corgan a comentat acest proiect: ”Gratuit chiar înseamnă gratuit - înseamnă că nu trebuie să vă logaţi şi nu trebuie să scrieţi adresele voastre de e-mail. Veţi putea să vă conectaţi şi să descărcaţi piesa sau piesele care vă plac, cînd doriţi, de cîte ori doriţi”. Înregistrările pentru noul album au început miercuri, 15 septembrie. Billy Corgan a mărturisit cu această ocazie că tema noului album este inspirată dintr-o carte de tarot (The Fool\'s Journey / Nebunul) şi că acest material discografic marchează revenirea la rădăcinile psihedelice iniţiale ale trupei The Smashing Pumpkins: un sunet atmosferic, melodic, greu şi frumos.

După ce toate cele 44 de piese ale acestui album gratuit vor fi postate online, trupa The Smashing Pumpkins va lansa o serie de 11 EP-uri cu patru piese şi o ediţie de lux cu albumele precedente ale formaţiei. Nu este prima iniţiativă de acest gen a trupei The Smashing Pumpkins. În 2000, membrii trupei au decis ca albumul ”Machina II / The Friends & Enemies of Modern Music” să fie oferit fanilor, aceştia avînd posibilitatea să îl descarce gratuit de pe Internet. Cel mai recent material discografic al trupei americane se numeşte ”Zeitgeist” şi a fost lansat în 2007. Fondat în 1987, grupul rock The Smashing Pumpkins a cunoscut succesul la mijlocul anilor \'90, cu albumele ”Siamese Dream” din 1993 şi ”Mellon Collie and The Infinite Sadness” din 1995.