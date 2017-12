The Subways a electrizat publicul de la Stufstock 10

Cea de-a X-a ediţie a festivalului Stufstock de la Vama Veche s-a încheiat, sâmbătă noapte, cu show-urile trupelor Sophisticated Lemons, Trooper, Vendetta, Coma, E.M.I.L, Alternosfera şi The Subways.

Trupa autohtonă de punk-rock E.M.I.L şi-a început concertul pe scena amplasată pe plaja din nordul staţiunii, puţin după miezul nopţii. Publicul a fredonat melodiile formaţiei, a sărit, a strigat şi nu s-a oprit din dans pe tot parcursul concertului. „Cei 10 ani de Stufstock înseamnă mult pentru noi. Am cântat de multe ori, aici, iar publicul a fost foarte primitor. Vama Veche, în general, este locul în care ne simţim cel mai bine, pe scenă şi în afara ei. Noi pregătim un album nou, pe care îl lansăm în primăvară şi sperăm să cântăm piesele de pe el şi la ediţia viitoare a Stufstock-ului”, a declarat solistul trupei E.M.I.L, Sorin Bădulescu.

Head-linerii acestui festival au fost britanicii de la The Subways, care au făcut un show de zile mari, la prima lor prezenţă în România. Aceştia s-au adresat fanilor în limba română şi au destins atmosfera făcând glume. „Kiss Kiss Bang Bang” şi „Rock’n’roll Queen” au fost cele mai fredonate melodii, publicul cântând încontinuu cu cei de la The Subways. „Ne-am simţit excelent aici şi nu ne aşteptam ca publicul să fie atât de cald. Este prima oară când am auzit live trupe româneşti şi sunt plăcut surprins de stilurile diferite de rock pe care le cântă. Îmi place marea de aici şi mai ales îmi plac fetele din România. Am petrecut o zi întreagă uitându-mă după ele pe plajă”, a declarat liderul trupei The Subways, Billy Lunn. „Ne vom întoarce, cu siguranţă, în România, a fost minunat”, a concluzionat solista trupei, Charlotte Cooper.