The Top Hats, în concert

După ce a concertat la cea de-a doua ediție a evenimentului Out of Doors Fest, trupa constănțeană The Top Hats va cânta din nou pentru fanii de la mare sâmbătă, de la ora 22.30. Locul ales pentru întâlnirea de weekend este localul Broadway, situat lângă pasarela din Satul de Vacanță.

„The Top Hats se încadrează în arhetipul trupei tinere, sătulă de toate normele impuse de industrie şi dornică să creeze ceva diferit. Nimic bun nu iese din prima încercare, iar în consecinţă, The Top Hats a fost formată prin uniunea a două trupe defuncte din Constanţa, Vector Director şi Words on Sand, fiecare cu o serie de concerte în palmares. Prin uniunea a două grupuri muzicale cu stiluri, medie de vârstă, viziuni asupra muzicii şi influenţe total diferite, rezultatul va fi întotdeauna un sound eclectic”, se prezintă trupa pe contul de Facebook.

Intrarea la eveniment este liberă, iar cei care doresc să susțină financiar trupa o pot face, deoarece concertul se desfășoară în sistemul „suport artist”.