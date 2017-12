“The Town”, în fruntea box office-ului nord-american

Thriller-ul “Oraşul / The Town”, regizat de Ben Affleck, în care actorul american interpretează rolul unui spărgător de bănci, a ocupat prima poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări de 23,8 milioane de dolari. Pe locul al doilea s-a clasat o altă peliculă lansată la sfârşitul săptămânii trecute, comedia romantică “Easy A”, care a avut încasări de 18,2 milioane de dolari. Turnat cu un buget minuscul (10 milioane de dolari), regizat de Will Glick şi cu Emma Stone în rolul principal, filmul spune povestea unei liceene care minte spunând că şi-a pierdut virginitatea, pentru a deveni populară. “Demon / Devil”, un film de groază scris şi produs de M. Night Shyamalan, care arată cum Satan îşi prinde victimele în capcană, atrăgându-le în ascensorul unui zgârie-nori din Philadelphia, a debutat pe poziţia a treia, cu încasări de 12,6 milioane de dolari de vineri până duminică.

Fostul lider al box office-ului, al patrulea film din franciza “Resident Evil”, regizat de Paul Anderson, cu Milla Jovovich în rolul principal, a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 10,1 milioane de dolari. O altă peliculă lansată weekend-ul trecut este “Alpha and Omega”, o animaţie despre o haită de lupi dintr-o rezervaţie naturală din Canada, care a debutat pe locul al cincilea, cu încasări de 9,2 milioane de dolari. Pe locul al şaselea în box office-ul nord-american s-au situat jefuitorii de bănci din filmul de acţiune “Fură şi fugi / Takers”, conduşi de Matt Dillon şi Paul Walker. Pelicula a avut încasări de 3 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul “Americanul / The American”, în regia lui Anton Corbijn, cu George Clooney în rolul principal, care narează aventurile lui Jack, un asasin singuratic care se retrage în Italia rurală, a coborât pe poziţia a şaptea, cu încasări de 2,7 milioane de dolari. Thriller-ul SF “Începutul / Inception”, cu Leonardo DiCaprio şi Marion Cotillard în rolurile principale, a urcat două poziţii, ajungând pe poziţia a opta, cu încasări de 2,01 milioane de dolari. Comedia poliţistă “Agenţii de rezervă / The Other Guys”, cu Will Ferrell şi Mark Wahlberg în rolurile principale, a coborât pe locul al nouălea, cu încasări de 2 milioane de dolari.

Filmul “Mănâncă roagă-te iubeşte / Eat Pray Love” - regizat de Ryan Murphy şi având-o în rolul principal pe Julia Roberts, care are la bază bestseller-ul scris de Elizabeth Gilbert şi relatează amintirile unei femei divorţate care decide să facă un voiaj de reflecţie de un an în Italia, India şi Bali - şi thriller-ul “Macete / Machete” - de Robert Rodriguez şi Ethan Maniquis, despre un agent federal căruia i se pune în spate un asasinat politic - încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce ambele au vândut bilete de 1,7 milioane de dolari.