The Vaccines, la Summer Well 2013

Trupele The Vaccines şi The Courteeners au fost incluse pe lista participanţilor la festivalul Summer Well, care va avea loc în zilele de 10 şi 11 august, pe domeniul Ştirbey. Acestora li se alătură The 1975, AlunaGeorge, Eugene McGuinness, Everything Everything, Spector şi The Family Rain.

Abonamentele valabile pentru cele două zile de festival pot fi achiziţionate şi online, de pe site-ul easytickets.ro. Preţul unui abonament este de 129 de lei până pe 15 iunie, 149 de lei în perioada 16 iunie - 9 august şi 169 de lei în zilele de festival.

Lansat anul trecut, al doilea album al trupei The Vaccines, „Come of Age\", a intrat direct pe locul 1 în topurile din Marea Britanie. Pe 6 iulie, membrii The Vaccines vor cânta în deschiderea celor de la The Rolling Stones în Hyde Park, Londra, iar pe 11 august se întorc în România pentru Summer Well.

The Courteeners este, indiscutabil, formaţia preferată a oraşului Manchester. Săli pline şi bilete vândute în câteva minute pentru toate concertele susţinute, iar mai nou, cântecul formaţiei, „Not Nineteen Forever\", este imnul Manchester United. (G.G.)