„The Very Best of“... Michael Bolton, la Bucureşti

Michael Bolton, artistul care a vîndut milioane de discuri în întreaga lume, se reîntîlneşte cu publicul din România pe 28 iunie, la Sala Palatului din capitală. Concertul intitulat „The Very Best of Me“, care va fi susţinut la Bucureşti, va cuprinde toate hiturile celebrului artist ce s-au clasat în toţi aceşti ani pe primele poziţii ale top-urilor din întreaga lume. Printre cele mai mari succese ale cîntăreţului care a lansat nu mai puţin de 19 materiale discografice se numără: „How Am I Suppose to Live Without You“, „When a Man Loves a Woman“, „Said I Loved You... But I Lied“ sau „Can I Touch You There“.

Show-ul de excepţie „The Very Best of Me“ este susţinut, în această perioadă, şi în ţările est-europene. De-a lungul carierei sale, Michael Bolton a cîntat cu artişti celebri cum ar fi: Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Ray Charles sau BB King. Biletele pot fi achiziţionate de la casa de bilete a Sălii Palatului, din reţeaua magazinelor „Diverta“ sau de pe myticket.ro, la preţurile: de 350, 250, 150 şi 100 lei.

Michael Bolton revine, după doi ani, în România. În 2007, artistul a concertat la Braşov, în cadrul turneului de promovare a discului „Bolton Swings Sinatra“.