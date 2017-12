The White Stripes vrea să acţioneze în instanţă Air Force Reserve

The White Stripes ameninţă că va da în judecată Air Force Reserve, pentru o reclamă difuzată în timpul galei Super Bowl, în care a fost folosită, fără permisiunea trupei, o variantă reînregistrată a melodiei ”Fell in Love With a Girl”. Pe site-ul oficial al formaţiei era publicat, pe 10 februarie, videoclipul melodiei, alături de un link care trimitea la reclama Air Force Reserve, forţă de suport a operaţiunilor militare americane din străinătate. ”The White Stripes obiectează şi consideră o insultă că Air Force Reserve a folosit cântecul nostru, sugerând implicit că noi am acordat licenţa de utilizare, pentru a încuraja recrutarea în timpul unui război pe care nu-l susţinem”, precizează comunicatul trupei. În declaraţie se specifică şi că trupa nu a acordat Air Force Reserve permisiunea de a folosi cântecul, dar şi faptul că formaţia intenţionează să acţioneze cu fermitate pentru a opri difuzarea reclamei.

Pe de altă parte, Air Force Reserve a dat publicităţii un comunicat în care menţionează că alegerea muzicii a fost făcută de agenţia sa de publicitate, Fast Forward Music din Salt Lake City. În ceea ce priveşte agenţia, aceasta a precizat că fundalul sonor al reclamei a fost realizat de un muzician cu care agenţia mai lucrase şi care a susţinut că este vorba de un cântec original.