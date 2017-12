Theresa May a anunțat miniștrii din noul Guvern britanic

Miercuri, David Cameron a părăsit Downing Street numărul 10 și i-a înmânat oficial demisia reginei Elisabeta a II-a. Theresa May a primit sarcina de a forma un nou Guvern, aceasta declarând că misiunea sa este aceea de ”a construi o Mare Britanie mai bună”. Noul premier a anunțat și care sunt miniștrii noului Guvern. Philip Hammond, în vârstă de 60 de ani, șef al diplomației în Executivul lui David Cameron, îi va succeda lui George Osborne la Finanțe. Fostul primar al Londrei și unul din artizanii Brexitului, Boris Johnson, de 52 de ani, a ajuns în fruntea diplomației britanice, o numire primită cu oarecare suspiciune în marile cancelarii ale lumii. David Davis, de 67 de ani, fost secretar de stat pentru Afaceri Europene, susținător al Brexitului, a fost numit... ministru pentru ieșirea din UE. La Interne a fost numită Amber Rudd, de 52 de ani, în timp ce Michael Fallon, de 64 de ani, și-a păstrat portofoliul Apărării. Ministru pentru Comerțul Internațional a fost numit Liam Fox, de 54 de ani, fost ministru al Apărării, în perioada 2010-2011.

Theresa May și-a început activitatea în fruntea Guvernului britanic adresând câteva cuvinte cu impact emoțional la britanicii încă bulversați de perioada de schimbări profunde declanșate de ieșirea țării din UE. ”Dacă sunteţi unele dintre familiile care abia se descurcă, vreau să am grijă de dumneavoastră; Guvernul pe care îl conduc va face tot posibilul pentru a vă oferi mai mult control. Sub conducerea premierului David Cameron, economia s-a stabilizat, dar adevărata moştenire este dreptatea socială. David a condus un Guvern al unei singure naţiuni; în acest spirit voi conduce şi eu”, a declarat Theresa May.

BORIS JOHNSON, MEREU SURPRINZĂTOR

Fără îndoială, numirea lui Boris Johnson ca ministru de Externe este o alegere surprinzătoare, știut fiind pentru gafele sale deloc... diplomatice. La începutul acestui an l-a acuzat pe președintele SUA că nu îi place moștenirea imperială britanică din cauza strămoșilor săi kenyeni. În timpul campaniei pentru referendum, același Boris Johnson a comparat UE cu proiectele lui Adolf Hitler. Numirea lui la Externe vine la o săptămână după ce acesta s-a retras din cursa pentru şefia Partidului Conservator, funcţie pentru care era cotat drept favorit. Marile cancelarii occidentale au reacționat cum s-au priceput mai bine la numirea lui Boris Johnson în funcţia de ministru de Externe. De exemplu, șeful diplomației franceze, Jean-Marc Ayrault, nu s-a sfiit să remarce că această numire evidenţiază criza politică din Marea Britanie, amintind că fostul primar al Londrei a minţit mult înaintea referendumului prin care s-a decis ieşirea din UE. ”Nu sunt deloc preocupat de numirea lui Boris Johnson, dar ştiţi bine stilul, metoda sa. Acum nu se pune problema rămânerii în UE, ci a obţinerii celor mai bune condiţii pentru ieşirea din UE. Avem nevoie de un partener cu care să putem negocia, care să fie clar, credibil şi fiabil”, a subliniat Ayrault.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Mark Toner, a încercat să evite să râdă când a fost întrebat despre desemnarea lui Johnson la Externe, informează ”Express”. Luând un ton serios, Toner a precizat: ”Reuşim întotdeauna să colaborăm cu britanicii, indiferent cine ocupă postul de ministru de Externe, pentru că avem o relaţie specială cu Marea Britanie, care merge dincolo de personalităţi. Iar acum este o perioadă crucială pentru istoria Angliei, dar şi pentru relaţia dintre SUA şi Marea Britanie, astfel că, în mod absolut, suntem hotărâţi să mergem înainte în mod productiv”. Dacă americanii au părut amuzați, rușii și-au exprimat speranța ca Boris Johnson să adopte o atitudine mai diplomată în viitor. Oficialii de la Kremlin nu au comentat suplimentar numirea lui Johnson ca ministru de Externe, dar au adăugat că Moscova a încercat constant să amelioreze relațiile cu Londra și au remarcat că fiecare început în această situație oferă speranțe.