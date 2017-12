Theresa May, devastată de rezultatele alegerilor anticipate

Premierul britanic, Theresa May, a mărturisit joi că i-a "curs o lacrimă" când a văzut rezultatele exit-poll-urilor de după alegerile de luna trecută, la care și-a pierdut majoritatea parlamentară, în pofida apelurilor sale către alegători de a-i asigura un mandat puternic la negocierile cu Uniunea Europeană cu privire la Brexit, relatează Reuters. Într-un interviu acordat BBC, Theresa May a recunoscut că s-a simțit "devastată" la anunțarea rezultatelor și este conștientă că nu a avut o campanie "perfectă", dar a subliniat că nu regretă convocarea alegerilor anticipate la 8 iunie și nu a luat în considerare o demisie. Șefa guvernului britanic a convocat scrutinul în speranța de a-și întări poziția în vederea începerii negocierilor cu Bruxelles-ul, prin creșterea numărului de deputați ai formațiunii sale, Partidul Conservator. Dar, deși sondajele indicau înaintea alegerilor un avans de peste 20 de puncte al conservatorilor față de laburiști, Theresa May a pierdut 22 de locuri în Camera Comunelor și majoritatea de 17 locuri pe care o moștenise de la predecesorul său, David Cameron, notează BBC.