Theresa May intenționează să demisioneze! Ce s-ar ascunde în spatele acestei decizii

Premierul britanic Theresa May intenționează să demisioneze în această vară, la scurt timp după Brexit, vrând să influențeze procesul de alegere a persoanei care o va succeda la șefia Guvernului de la Londra, potrivit unor surse guvernamentale, citate de cotidianul The Sun, conform Mediafax. Potrivit surselor menționate mai sus, planul Theresei May ar avea drept scop să preîntâmpine preluarea șefei Guvernului de la Londra de către principalul ei rival, Boris Johnson. Potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt, Liam Fox, ministrul Comerțului și un apropiat al Theresi May "este convins că ea va renunța în această vară. Afirmă că tot ce i-a spus prim-ministrul sugerează asta". BNR îi dă replica lui Ilie Năstase, după ce a fost acuzată că a dat-o în judecată pe Simona Halep: 'Acum vreo două luni s-a dat sentința'. "Este hotărâtă să se asigure că persoana potrivită o va succeda, dar nu va avea nici un cuvânt de spus dacă se ajunge faza forțării să demisioneze", a completat sursa citată. De asemenea, Greg Clark, ministrul pentru Mediul de Afaceri, le-a spus prietenilor săi că se așteaptă ca premierul Theresa May să se retragă în mod voluntar în cursul acestui an. Se crede că Theresa May vrea să renunțe la putere la scurt timp după Brexit, cât va fi într-o poziție relativ solidă, pentru a putea avea un cuvânt de spus în ceea ce privește alegerea viitorului lider al conservatorilor.