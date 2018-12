Theresa May l-a provocat pe Jeremy Corbyn la o... dezbatere în direct la tv

Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizată în direct, la o oră de vârf, cu privire la Brexit, cu câteva zile înaintea unui vot decisiv în parlament şi în cadrul eforturilor de a câştiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea Europeană, transmite marţi Reuters. „Voi explica de ce cred că acest acord este acordul potrivit pentru Marea Britanie - şi da, sunt pregătită să-l dezbat cu Jeremy Corbyn”, a declarat Theresa May pentru cotidianul The Sun. „Pentru că eu am un plan. El nu are un plan”, a adăugat prim-ministrul britanic. Theresa May a mai declarat că formatul dezbaterii ar trebui stabilit de televiziuni. Echipa lui Corbyn a acceptat imediat propunerea, declanşând solicitări ale altor partide şi grupuri anti-Brexit de a avea câte un reprezentant la dezbatere. Aceasta ar fi prima dată când Theresa May se arată dispusă să intre într-o confruntare televizată în direct cu liderul laburist, după ce anul trecut a refuzat să participe la vreo dezbatere în campania pentru alegerile generale. După ce şi-a asigurat acordul cu Uniunea Europeană la sfârşitul săptămânii trecute, premierul britanic a început o campanie la nivel naţional pentru a strânge susţinere pentru această înţelegere. Dezbaterile între liderii politici au devenit o constantă în politica britanică în ultimul deceniu, în 2015, de exemplu, formatul fiind convenit după mai multe luni de negocieri. De această dată însă, presiunea timpului face ca partidele să aibă la dispoziţie doar câteva zile pentru a se pune de acord. Dacă părţile vor conveni asupra formatului, dezbaterea este aşteptată să aibă loc pe 9 decembrie, cu două zile înaintea votului din parlament, unul din cele mai importante din ultimele decenii. Şansele par împotriva Theresei May, acordul convenit de ea cu UE fiind primit cu critici din toate părţile, inclusiv din Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP) care îi susţine guvernul conservator minoritar.