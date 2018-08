Theresa May nu reuşeşte să scoată Marea Britanie din UE?

Prim-ministrul Theresa May a avertizat, într-un articol publicat în Mail on Sunday, că Brexitul ar putea fi doar o poveste din cauză că membri ai Parlamentului încearcă să submineze planul ei de a părăsi Uniunea Europeană. "Mesajul meu de weekendul acesta pentru ţară este simplu: trebuie să fim cu ochii pe premiu. Dacă nu, riscăm să nu avem niciun Brexit".

La începutul acestei săptămâni, doi miniştri au demisionat în semn de protest faţă de planurile lui May privind comerţul dintre Marea Britanie şi UE după ce regatul va părăsi blocul european în martie 2019. Poziţia prim-ministrului a fost criticată şi de preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat de The Sun, afirmaţii pe care liderul american le-a retras vineri, în timpul întâlnirii cu May. Ea a mai punctat că Marea Britanie va avea o atitudine dură în următoarea rundă de negocieri cu UE, informează news.ro. Discursul mobilizator al prim-ministrului britanic vine după ce, în acelaşi interviu, Trump a spus că May ar trebui să fie mai „brutală”.