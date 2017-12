Theresa May va cere permisiunea reginei de a forma un Guvern

Premierul britanic Theresa May va merge vineri, în jurul orei locale 12.30 (14.30 ora României) la regina Elisabeth a II-a pentru a cere permisiunea de formare a unui Guvern, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului, citat de Sky News. Surse din Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord au precizat că May se bucură de susţinerea formaţiunii şi poate forma o majoritate.“Vrem să fie un Guvern. Am lucrat bine cu May. Alternativa este intolerabilă”, au declarat surse din formaţiunea nord-irlandeză pentru The Guardian. Acordul vine după discuţii prelungite cu DUP pe parcursul nopţii de joi spre vineri. Printre concesiile făcute de conservatori în schimbul susţinerii s-ar număra promisiunea că Irlanda de Nord nu va primi “statut special” post-Brexit. Potrivit surselor citate de partidul nord-irlandez, liderii formaţiunii au decis să o susţină pe May pentru ca Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, să nu devină premier.