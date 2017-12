Thierry Omeyer, cel mai bun jucător al CM de handbal masculin

Thierry Omeyer, portarul echipei naţionale a Franţei, a fost desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial de handbal masculin care s-a încheiat, duminică seară, în Qatar. Ajuns la vârsta de 38 de ani, Omeyer evoluează în prezent la Paris Saint Germain și este unul dintre cei doar trei portari care au fost desemnați de-a lungul timpului “cei mai buni handbaliști din lume”, după Heening Fritz - în 2004 și Arpad Sterbik - în 2005. „Întotdeauna vrei mai mult. Toată lumea vrea mereu să câștige, dar la final, când totul se încheie și știi că tu ești cel care a învins, sunt o mulțime de emoții care te copleșesc”, a declarat Omeyer după câștigarea titlului mondial în Qatar.

Poreclit “Zidul” pe vremea când evolua la THW Kiel, Omeyer are un palmares foarte greu de atins de orice sportiv: cvadruplu campion mondial (2001, 2009, 2011, 2015), triplu campion european (2006, 2010, 2014) și dublu campion olimpic (2008 și 2012). Cu echipele de club a câștigat de trei ori Liga Campionilor (în 2003 - cu Montpellier, în 2007 și 2010 - cu THW Kiel), are cinci titluri naționale și cinci Cupe ale Franței câștigate cu Montpellier, două titluri și două Cupe ale Germaniei, toate cu THW Kiel. Omeyer are 1,92 m, s-a născut la 2 noiembrie 1976, la Mulhouse, a început handbalul la vârsta de 9 ani, iar la 18 ani a semnat primul contract de jucător profesionist, cu Selestat HB. Și-a făcut debutul în echipa națională în 1999, într-un meci împotriva României.

Echipa turneului final este următoarea: Thierry Omeyer (Franţa) - portar, Valero Rivera (Spania) - extremă stânga; Rafael Capote (Qatar) - inter stânga, Nikola Karabatic (Franţa) - centru, Zarko Markovic (Qatar) - inter dreapta, Dragan Gajic (Slovenia) - extremă dreapta, Bartosz Jurecki (Polonia) - pivot.

În clasamentul golgheterilor, pe primul loc s-a situat slovenul Dragan Gajic, cu 71 de goluri, urmat de muntenegreanul-qatarez Zarko Markovic, cu 67 de reușite. Pe locul 3 s-a clasat germanul Uwe Gensheimer cu 54 de goluri, Top 5 fiind completat de chilianul Rodrigo Salinas (Steaua București) - cu 52g și cubanezul-qatarez Rafael Capote - cu 48g.