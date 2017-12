Thirty Seconds to Mars „aterizează”, sâmbătă, la Bucureşti

Trupa americană Thirty Seconds to Mars va susţine, sâmbătă, mult-aşteptatul concert în premieră în România, la Bucureşti. Accesul la concertul pe care americanii îl susţin la complexul Romexpo din Capitală este permis începând cu ora 17.30, informează organizatorii, D&D East Entertainment. Astfel, la ora 17.30, se vor deschide porţile de la complexul Romexpo, iar de la ora 19.50, va urca pe scenă trupa The Bad Things. Concertul formaţiei americane Thirty Seconds to Mars va începe la ora 21.00, iar la ora 23.00, porţile de la Romexpo se vor închide.

Organizatorii roagă publicul să nu aducă sticle, bidoane de plastic, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, parfumuri, umbrele, scaune, arme, lanţuri, obiecte periculoase, băuturi şi mâncare, bagaje, genţi voluminoase, aparate foto profesionale şi semiprofesionale (cu obiectiv detaşabil), precum şi aparate de înregistrare audio-video. Accesul la concert va fi permis, pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugaţi să aibă asupra lor şi un act de identitate valid.

REGULI ŞI DETALII ORGANIZATORICE ÎNAINTE DE CONCERT Având în vedere zgomotul foarte puternic produs la evenimentele de acest tip, organizatorii nu recomandă prezenţa la concert a copiilor sub 12 ani. Din acelaşi motiv, prezenţa copiilor sub şapte ani este strict interzisă. Organizatorii avertizează participanţii că spectacolele includ puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor şi persoanelor epileptice. În situaţia în care părintele alege să vină însoţit de copil, accesul acestuia se va putea face doar pe baza unui bilet valid, fără gratuitate sau reducere la achiziţionarea sa. De asemenea, este strict interzisă vânzarea invitaţiilor la evenimente, iar vânzarea la suprapreţ a biletelor este considerată contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei. Se recomandă achiziţionarea biletelor doar din punctele autorizate. Biletele sunt disponibile online în reţeaua eventim.ro.

Thirty Seconds To Mars, formație alcătuită din Jared Leto - voce şi chitară, Shannon Leto - tobe şi Tomo Miličević - chitară şi clape, şi-a consolidat reputaţia de una dintre cele mai spectaculoase trupe live din lume printr-un turneu mondial masiv, care va aduce cel mai recent album al ei, „Love Lust Faith + Dreams”, şi în România, pentru ceea ce promite a fi unul dintre cele mai tari concerte din această vară.