Thrillerul ”The Perfect Guy”, debut pe primul loc în box office-ul nord-american

Thrillerul "The Perfect Guy", regizat de David M. Rosenthal, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 26,7 milioane de dolari de vineri până duminică. În film, Leah Vaughn (Sanaa Lathan) pare să aibă o viaţă ideală. Ea se bucură de o carieră provocatoare, cu evoluţie rapidă, ca lobbyist; Dave (Morris Chestnut), prietenul ei de multă vreme, o iubeşte. Şi totuşi, la 36 de ani, ea este gata pentru a trece la etapa următoare. Căsătoria şi o familie par un pas logic şi binevenit. Dave nu este atât de sigur. Puţin speriat de angajamente, îndoielile lui duc la o despărţire dureroasă.

”The Visit”, cel mai recent horror regizat de cineastul M. Night Shyamalan, a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 25,6 milioane de dolari de vineri până duminică. Drama ”War Room”, de Alex Kendrick, liderul de săptămâna trecută, a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 7,4 milioane de dolari. Filmul ”A Walk in the Woods”, de Ken Kwapis, cu Emma Thompson, Robert Redford şi Nick Nolte, a pierdut un loc şi s-a situat pe poziţia a patra, cu încasări de 4,6 milioane de dolari. ”Misiune Imposibilă. Naţiunea secretă / Mission: Impossible - Rogue Nation”, cu Tom Cruise în rolul principal, s-a menţinut pe locul al cincilea, cu încasări de 4,1 milioane de dolari. Filmul biografic ”Straight Outta Compton” s-a situat pe poziţia a şasea în box office-ul nord-american, cu încasări de 4,09 de milioane de dolari de vineri până duminică. ”No Escape”, un film de acţiune, cu Owen Wilson, Michelle Monaghan şi Pierce Brosnan în rolurile principale, s-a situat pe locul al şaptelea, cu încasări de 2,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Transportatorul: Moştenirea / The Transporter Refueled”, de Camille Delamarre, cu Ed Skrein în rolul principal, a pierdut patru poziţii şi a ajuns pe locul al optulea, cu încasări de 2,7 milioane de dolari. Drama ”90 Minutes in Heaven”, de Michael Polish, a debutat pe locul al nouălea în box office-ul nord-american, cu încasări de 2,1 millioane de dolari de vineri până duminică.

Animaţia ”Un gallo con muchos huevos”, în regia lui Gabriel Riva Palacio Alatriste, a pierdut o poziţie şi ajuns pe locul al zecelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 1,9 milioane de dolari.