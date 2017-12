„Thunderbirds” - spectacol la Kogălniceanu

Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu va găzdui, miercuri, de la ora 13.00, un show aviatic de proporţii, oferit de echipa de acrobaţie aeriană „Thunderbirds” a US Air Force. Spectacolul este oferit de Aeroportul internaţional „Mihail Kogălniceanu”, Asociaţia Litoral şi autorităţi locale, show-ul aerian intitulându-se „Thunder over The Black Sea - Constanţa Air Show 2011”. În cadrul spectacolului, „Thunderbirds” va evolua cu avioane F16, alături de aeronave ale Forţelor Aeriene Române şi avioane uşoare ale Aeroclubului Român. Potrivit organizatorilor, accesul la spectacol este gratuit. Cu această ocazie, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Litoral - Delta Dunării, cu sprijinul RATC şi al Primăriei Constanţa, va asigura, gratuit, transportul turiştilor şi constănţenilor spre Aeroportul Mihail Kogălniceanu cu autocare supraetajate (cu preluare din faţa Gării CFR Constanţa - 9.00 şi 11.00, Piaţeta Cazino Mamaia - ora 9.00 - şi City Park Mall - ora 11:00 - retur - ora 17.30). Asociaţia Litoral mai informează că spectacolul aviatic de miercuri este primul eveniment oficial al sezonului 2011. Până la spectacol însă, ziua de astăzi este dedicată întâmpinării piloţilor americani, primului lor zbor de antrenament, precum şi întâlnirii lor şi a ambasadorului SUA la Bucureşti cu elevi de liceu din Constanţa, cărora piloţii le vor împărtăşi din experienţa activităţii lor. Tot astăzi, de la ora 16:00, Asociaţia Litoral - Delta Dunării va oferi o paradă de promovare a evenimentului, în Constanţa şi Mamaia, la care vor participa Clubul maşinilor de epocă, motocicliştii de la Seawolves şi autobuzele supraetajate. Evenimentul de la Aeroport face parte din campania „O 9 atitudine pe Litoralul Românesc”, demarată de Asociaţia Litoral - Delta Dunării şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor în România.